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Гвозди и нитки: Ломаченко посвятили необычную картину

STYLERПерсона    09.11.2018 - 07:51

Художник и графический дизайнер Зенык Палагнюк, который живет в Милуоки (США), сделал картину с изображением Василия Ломаченко из гвоздей и ниток.

Фото своей работы автор поделился на своей странице в Instagram.

"Друзья, помогите мне сделать так, чтобы эту работу увидел Василий Ломаченко", - подписал снимок Палаганюк, который явно очень восхищается деятельностью чемпиона мира в легком весе по версии WBA (у Василия Ломаченко 11 побед, 8 из них — нокаутом, 1 поражение).

Гвозди и нитки: Ломаченко посвятили необычную картину

Фото: instagram.com/zenpalagniuk

Гвозди и нитки: Ломаченко посвятили необычную картинуФото: instagram.com/zenpalagniuk

Процессом создания творения Зенык поделился на официальном Youtube-канале своего агентства ArtbyZen. 

Отметим, что украинский чемпион Василий Ломаченко готовится к объединительному чемпионскому бою против пуэрториканца Хосе Педрасы (25 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), который пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на ринге Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO, и Василий будет иметь возможность впервые в карьере объединить чемпионские титулы.

Напомним, ранее Ломаченко прокомментировал бой Хабиба - Конора.

А также мы писали о том, что Ломаченко приступил к спаррингам в ходе подготовки к бою против Педрасы.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Василий ЛомаченкофотоInstagramкартины
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