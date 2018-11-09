Гвозди и нитки: Ломаченко посвятили необычную картину

Художник и графический дизайнер Зенык Палагнюк, который живет в Милуоки (США), сделал картину с изображением Василия Ломаченко из гвоздей и ниток.

Фото своей работы автор поделился на своей странице в Instagram.

"Друзья, помогите мне сделать так, чтобы эту работу увидел Василий Ломаченко", - подписал снимок Палаганюк, который явно очень восхищается деятельностью чемпиона мира в легком весе по версии WBA (у Василия Ломаченко 11 побед, 8 из них — нокаутом, 1 поражение).

Фото: instagram.com/zenpalagniuk

Фото: instagram.com/zenpalagniuk

Процессом создания творения Зенык поделился на официальном Youtube-канале своего агентства ArtbyZen.

Отметим, что украинский чемпион Василий Ломаченко готовится к объединительному чемпионскому бою против пуэрториканца Хосе Педрасы (25 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), который пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на ринге Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO, и Василий будет иметь возможность впервые в карьере объединить чемпионские титулы.

Напомним, ранее Ломаченко прокомментировал бой Хабиба - Конора.

А также мы писали о том, что Ломаченко приступил к спаррингам в ходе подготовки к бою против Педрасы.

Видео: РБК-Украина