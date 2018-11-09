Цвяхи та нитки: Ломаченко присвятили незвичайну картину

Художник і графічний дизайнер Зенык Палагнюк, який живе в Мілуокі (США), зробив картину з зображенням Василя Ломаченка з цвяхів і ниток.

Фото своєї роботи автор поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі, допоможіть мені зробити так, щоб цю роботу побачив Василь Ломаченко", - підписав знімок Палаганюк, який явно дуже захоплюється діяльністю чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA (у Василя Ломаченка 11 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 поразка).

Фото: instagram.com/zenpalagniuk

Фото: instagram.com/zenpalagniuk

Процесом створення творіння Зенык поділився на офіційному Youtube-каналі свого агентства ArtbyZen.

Зазначимо, що український чемпіон Василь Ломаченко готується до об'єднавчого чемпіонського бою проти пуерторіканця Хосе Педрасы (25 перемог, 12 з них — нокаутом, 1 поразка), який відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку на рингу Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятиме поясу WBA і WBO, і Василь буде мати можливість вперше в кар'єрі об'єднати чемпіонські титули.

Нагадаємо, раніше Ломаченко прокоментував бій Хабіба - Конора.

А також ми писали про те, що Ломаченко приступив до спарингів в ході підготовки до бою проти Педрасы.

Відео: РБК-Україна