Look за 50 тысяч: украинский политолог похвастался роскошным гардеробом в Москве

Видео: (youtube.com/Дымоход)

На YouTube-канале "Дымоход" был опубликован ролик, в котором видеоблогер берет интервью у жителей Москвы, уточняя стоимость их одежды.

Одним из героев видео стал украинский политолог Вадима Карасев.

63-летний мужчина гулял по российской столице, недалеко от ЦУМа, в экстравагантной куртке.

В видеоинтервью Карасев, который появлялся на российских каналах как эксперт из Украины, подробно рассказал о всех деталях своего гардероба.

"Я одеваюсь или здесь (в Москве, – прим. ред.) или вообще в Европе", - подчеркнул Карасев и принялся перечислять детали своего одеяния и аксессуары.

Вадим Карасев в Москве. Кадр из видео

Куртка: "Это Лондон, бренд Эндерсон. Она стоит недорого – 600-700 евро".

Футболка: "Это Армани, она очень древняя. Хорошая футболка, хорошо облегает тело. Где-то 30 евро".

Украшение на шее : "Где-то 400 евро".

Очки: "Это, кстати, Ив Сен Лоран, стоят примерно 200 евро".

Джинсы: "Это Кензо, в их фирменном магазине в Париже, не помню как та улица называется, где-то 100 евро".

Кеды: "100 евро примерно, это Прада".

Сумка: "Друг подарил на день рождения".

Часы: "Подарок от олигарха". Авторы видео отметили, что это часы известной марки Улис Нардин.

Можно подсчитать, что стоимость одного комплекта одежды Вадима Карасева, без учета подарков, составила около 1500 евро (почти 50 тысяч гривен, -прим.ред.).

О своей профессии политолог не рассказал, но на вопрос, где работать, чтобы так одеваться, ответил: "Любите рок-музыку и работайте над собой".

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