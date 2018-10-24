Look за 50 тисяч: український політолог похвалився розкішним гардеробом у Москві

Відео: (youtube.com/Дымоход)

На YouTube-каналі "Димоход" був опублікований ролик, в якому видеоблогер бере інтерв'ю у жителів Москви, уточнюючи вартість їх одягу.

Одним з героїв відео став український політолог Вадим Карасьов.

63-річний чоловік гуляв по російській столиці, недалеко від ЦУМу, в екстравагантній куртці.

У відеоінтерв'ю Карасьов, який з'являвся на російських каналах як експерт з України, докладно розповів про всі деталі свого гардеробу.

"Я одягаюся або тут (у Москві, – прим. ред.) або взагалі в Європі", - підкреслив Карасьов і почав перераховувати деталі свого вбрання та аксесуари.

Вадим Карасьов в Москві. Кадр з відео

Куртка: "Це Лондон, бренд Ендерсон. Вона коштує недорого – 600-700 євро".

Футболка: "Це Армані, вона дуже давня. Хороша футболка, добре облягає тіло. Десь 30 євро".

Прикраса на шиї : "Десь 400 євро".

Окуляри: "Це, до речі, Ів Сен Лоран, коштують приблизно 200 євро".

Джинси: "Це Кензо, в їхньому фірмовому магазині в Парижі, не пам'ятаю як та вулиця називається, де 100 євро".

Кеди: "100 євро приблизно, це Прада".

Сумка: "Друг подарував на день народження".

Годинник: "Подарунок від олігарха". Автори відео зазначили, що це годинник відомої марки Уліс Нардін.

Можна підрахувати, що вартість одного комплекту одягу Вадима Карасьова, без урахування подарунків, склала близько 1500 євро (майже 50 тисяч гривень, -прим.ред.).

Про свою професію політолог не розповів, але на питання, де працювати, щоб так одягатися, відповів: "Любите рок-музику і працюйте над собою".

Нагадаємо, раніше українські депутати розповіли про любов до дорогих брендів.

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