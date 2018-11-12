Принцы Уильям и Гарри с женами посетили службу в честь 100-летия окончания Первой мировой войны

Представители королевской семьи сопровождали королеву на поминальной службе у Кенотафа
В воскресенье, 11 февраля, представители королевской семьи приняли участие в ряде мероприятий, которые проводятся в Великобритании в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.
В этот вечер герцог и герцогиня Кембриджская, герцог и герцогиня Сассекские сопровождали Королеву на службе, чтобы отметить столетие перемирия в Вестминстерском аббатстве.
Данная служба знаменует финал дня национальных мероприятий, посвященных знаменательной дате.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Также данная служба символизирует перемирие, подписанное между союзниками и Германией в Компьене во Франции, чтобы положить конец боевым действиям на Западном фронте.
Перемирие вступило в силу в одиннадцать часов утра в "одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца" 1918 года.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Во время службы королева приветствовала президента Германии, прежде чем они возложили свежие цветы на могилу Неизвестного воина. Принц Уэльский также провел чтение во время службы.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Отметим, что днем этого же дня Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл, принц Гарри и другие присутствовали на поминальной службе у Кенотафа, где приняли участие в поминальной службе, прошедшей у стен Уайтхолльского дворца.
Представители королевской семьи вышли на балконы дворца, чтобы наблюдать за происходящим на площади у военного мемориала Кенотаф. У каждой на груди были маки - символ траура по погибшим в войнах (число маков равняется количеству погибших на войне родственников).
Самое большое количество - пять красных маков - украсили пальто Елизаветы II.
На этот раз образы обеих герцогинь получились очень похожими. И Меган Маркл, и Кейт Миддлтон были одеты в элегантные черные пальто и очаровательные шляпки.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Пальто для Кейт Миддлтон было сшито на заказ, и принадлежит оно авторству модного дома Alexander McQueen. А вот ее головной убор, вероятнее всего, — от Lock&Co.
Церемонию традионно открыл принц Чарльз, который получил полномочия от матери в прошлом ноябре. После традиционной минуты молчания он возложил венок к военному мемориалу.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Напомним, ранее принц Чарльз рассказал про необычный апгрейд своего авто.
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Видео: РБК-Украина