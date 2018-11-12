Принцы Уильям и Гарри с женами посетили службу в честь 100-летия окончания Первой мировой войны

Принц Уильям и Гарри с женами. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Представители королевской семьи сопровождали королеву на поминальной службе у Кенотафа

В воскресенье, 11 февраля, представители королевской семьи приняли участие в ряде мероприятий, которые проводятся в Великобритании в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

В этот вечер герцог и герцогиня Кембриджская, герцог и герцогиня Сассекские сопровождали Королеву на службе, чтобы отметить столетие перемирия в Вестминстерском аббатстве.

Данная служба знаменует финал дня национальных мероприятий, посвященных знаменательной дате.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Также данная служба символизирует перемирие, подписанное между союзниками и Германией в Компьене во Франции, чтобы положить конец боевым действиям на Западном фронте.

Перемирие вступило в силу в одиннадцать часов утра в "одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца" 1918 года.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Во время службы королева приветствовала президента Германии, прежде чем они возложили свежие цветы на могилу Неизвестного воина. Принц Уэльский также провел чтение во время службы.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отметим, что днем этого же дня Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл, принц Гарри и другие присутствовали на поминальной службе у Кенотафа, где приняли участие в поминальной службе, прошедшей у стен Уайтхолльского дворца.

Представители королевской семьи вышли на балконы дворца, чтобы наблюдать за происходящим на площади у военного мемориала Кенотаф. У каждой на груди были маки - символ траура по погибшим в войнах (число маков равняется количеству погибших на войне родственников).

Самое большое количество - пять красных маков - украсили пальто Елизаветы II.

На этот раз образы обеих герцогинь получились очень похожими. И Меган Маркл, и Кейт Миддлтон были одеты в элегантные черные пальто и очаровательные шляпки.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Пальто для Кейт Миддлтон было сшито на заказ, и принадлежит оно авторству модного дома Alexander McQueen. А вот ее головной убор, вероятнее всего, — от Lock&Co.

Церемонию традионно открыл принц Чарльз, который получил полномочия от матери в прошлом ноябре. После традиционной минуты молчания он возложил венок к военному мемориалу.



Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Видео: РБК-Украина