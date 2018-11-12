Принци Вільям і Гаррі з дружинами відвідали службу в честь 100-річчя закінчення Першої світової війни

Принц Вільям і Гаррі з дружинами. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Представники королівської родини супроводжували королеву на поминальній службі у Кенотафа

У неділю, 11 лютого, представники королівської сім'ї взяли участь у ряді заходів, які проводяться у Великобританії на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

В цей вечір герцог і герцогиня Кембриджська, герцог і герцогиня Сассекские супроводжували Королеву на службі, щоб відзначити сторіччя перемир'я у Вестмінстерському абатстві.

Дана служба знаменує фінал дні національних заходів, присвячених знаменній даті.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Також дана служба символізує перемир'я, підписане між союзниками і Німеччиною в Комп'єні у Франції, щоб покласти край бойовим діям на Західному фронті.

Перемир'я набула чинності в одинадцятій годині ранку в "одинадцята година одинадцятого дня одинадцятого місяця" 1918 року.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Під час служби королева вітала президента Німеччини, перш ніж вони поклали свіжі квіти на могилу Невідомого воїна. Принц Уельський також провів читання під час служби.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Зазначимо, що днем цього ж дня Королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Вільям, Меган Маркл, принц Гаррі і інші присутні на поминальній службі у Кенотафа, де взяли участь у поминальній службі, що пройшла біля стін палацу Уайтхолльского.

Представники королівської родини вийшли на балкони палацу, щоб спостерігати за подіями на площі біля військового меморіалу Кенотаф. У кожного на грудях були маки - символ трауру по загиблим у війнах (число маків дорівнює кількості загиблих на війні родичів).

Найбільша кількість - п'ять червоних маків - прикрасили пальто Єлизавети II.

На цей раз образи обох герцогинь вийшли дуже схожими. І Меган Маркл, і Кейт Міддлтон були одягнені в елегантні чорні пальто і чарівні капелюшки.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Пальто для Кейт Міддлтон було пошите на замовлення, і воно належить авторству модного дому Alexander McQueen. А ось її головний убір, найімовірніше, — від Lock&Co.

Церемонію традионно відкрив принц Чарльз, який отримав повноваження від матері в минулому листопаді. Після традиційної хвилини мовчання він поклав вінок до військового меморіалу.



Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, раніше принц Чарльз розповів про незвичайний апгрейд свого авто.

Також ми повідомляли, що дружина принца Чарльза Камілла зажадала розлучення напередодні дня його народження.

До цього повідомлялося, що користувачі виявили відео з випускного Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Відео: РБК-Україна