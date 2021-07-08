Соцсети отреагировали на новости о миллионных премиях правлению убыточного "Нафтогаза"

После публикации относительно многомиллионных выплат правлению и набсовету НАК "Нафтогаз Украины" соцсети взорвали комментарии пользователей, которые отметили такие моменты, как неадекватность бонусов результатам работы, дерибан и приватизация прибыли, фактически сговора правления и набсовета, когда "рука руку моет".

"Рубрика "Отмороженные реформаторы рулят" или "Новые стандарты корпоративного управления детектид". В общем, всегда говорил, что регионалы воровали тупо, а эти "реформаторы" красиво. На фоне убытков в "Нафтогазе" эти ребята умудрились премий понавыписывать на 600 млн. Понабирали мутных иностранцев в Набсовет, которые дерибанят под крышей посольств, которые сказки рассказывают нам о "корпоративной реформе". Разогнать! Жалко, садить некому. НАБУ тоже расследовать это не будет. Такая себе "антикоррупционная коррупционная вертикаль", - отметил на своей странице в Facebook политолог Тарас Загородний.

Политолог Андрей Золотарев на странице в Facebook написал, что экс-глава "Нафтогаза" Коболев так долго контактировал с олигархами, что "заразился" их дурными привычками вроде национализации убытков и приватизации прибылей.

"Финансовый отчет компании за убыточный для нее 2020 год раскрывает лишь общую компенсацию в размере почти 25 млн долларов для 17 высших должностных лиц "Нафтогаза", включая пятерых членов правления. А распределения - кому сколько - в документе нет. Хотя такая информация должна публиковаться, исходя из стандартов прозрачности компании. Похоже, что это было сделано специально и не без участия членов Наблсовета компании", - отметил Золотарев.

Политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также уверен, что сокрытие премиальных выплат Андрею Коболеву в отчете "Нафтогаза" было сделано специально и с согласия членов наблюдательного совета компании, чтобы общество не узнало о получении Коболевым таких огромных средств в год.

"Почему я не удивлен. Жадность господина Андрея - это уже его фирменный знак. Но есть досадный факт фактического сговора членов правления НАК "Нафтогаз Украины" с представителями наблюдательного совета, которые в этот период также получали большие выплаты. Как говорится: "рука руку моет". И это в очередной раз дискредитирует реформу корпоративного управления (в том виде, в котором она была осуществлена в Украине). Ведь вокруг нее много дискуссий в последнее время. Этот вопрос и о добродетели, и об эффективности, и о необходимости контроля государства за такими "менеджерами", - пишет Владимир Фесенко.

Журналист и блогер Сергей Иванов считает, что наблюдательный совет "Нафтогаза" пытался скрыть факт миллионных выплат правлению (Коболеву, - прим. ред.), чтобы не возникли вопросы по выплате таких бонусов в убыточный для компании год. "К тому же члены совета также получили по несколько миллионов, и это уже напоминает конфликт интересов. Жду в комментариях ваши мысли по этому поводу, а также "демократическую орду", которая всегда реагирует на сообщения со словами "Нафтогаз" или "Коболев" и время от времени развлекает нас яркими перформансами, которые вполне вероятно имеют с вышеупомянутыми бонусами непосредственную связь", - пишет Иванов.

В то же время ведущий аналитик BRDO Игорь Лавриненко отметил, что публикация информации о вознаграждениях является одним из принципов OECD по корпоративному управлению для государственных компаний. "Самое интересное в документе - о результативности: сопоставление целей и полученных результатов. Кто что делал, и что за это получил. Для председателя правления, кроме основной цели - получение прибыли и выплата дивидендов государству, включены дополнительные индивидуальные цели, например, сокращение зависимости страны от импорта природного газа. По факту, импортная зависимость страны по газу сокращалась, но прежде всего за счет сокращения потребления (по разным причинам: энергосбережение и экономический спад). Но и роста добычи в "Нафтогазе" за последние годы не наблюдалось. То есть, если на фоне падения потребления падала и добыча, то председатель правления все равно эффективный и имеет право на бонусы?" - пишет Игорь Лавриненко.