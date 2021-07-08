Соцмережі відреагували на новини про мільйонні премії правлінню збиткового "Нафтогазу"

Після публікації щодо багатомільйонних виплат правлінню і наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" соцмережі підірвали коментарі користувачів, які відзначили такі моменти, як неадекватність бонусів результатам роботи, дерибан і приватизація прибутку, фактично змову правління і наглядової ради, коли "рука руку миє".

"Рубрика "Відморожені реформатори рулять" або "Нові стандарти корпоративного управління детектід". Загалом, завжди говорив, що регіонали крали тупо, а ці "реформатори" красиво. На тлі збитків в "Нафтогазі" ці хлопці примудрилися премій понавиписувати на 600 млн. Понабирали митних іноземців в Наглядову раду, які дерибанять під дахом посольств, які казки розповідають нам про "корпоративну реформу". Розігнати! Шкода, садити нікому. НАБУ теж розслідувати це не буде. Така собі "антикорупційна корупційна вертикаль", - зазначив на своїй сторінці в Facebook політолог Тарас Загородній.

Політолог Андрій Золотарьов на сторінці в Facebook написав, що екс-голова "Нафтогазу" Коболєв так довго контактував з олігархами, що "заразився" їх поганими звичками типу націоналізації збитків і приватизації прибутків.

"Фінансовий звіт компанії за збитковий для неї 2020 рік розкриває лише загальну компенсацію в розмірі майже 25 млн доларів для 17 вищих посадових осіб "Нафтогазу", включаючи п'ятьох членів правління. А розподілу - кому скільки - в документі немає. Хоча така інформація повинна публікуватися, виходячи зі стандартів прозорості компанії. Схоже, що це було зроблено спеціально і не без участі членів Наглядової ради", - зазначив Золотарьов.

Політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також упевнений, що приховування преміальних виплат Андрію Коболєву у звіті "Нафтогазу" було зроблено спеціально і за згодою членів Наглядової ради компанії, щоб суспільство не дізналося про отримання Коболєвим таких величезних коштів в рік.

"Чому я не здивований. Жадібність пана Андрія - це вже його фірмовий знак. Але є прикрий факт фактичної змови членів правління НАК "Нафтогаз України" з представниками Наглядової ради, які в цей період також отримували великі виплати. Як то кажуть: "рука руку миє". і це в черговий раз дискредитує реформу корпоративного управління (в тому вигляді, в якому вона була здійснена в Україні). Адже навколо неї багато дискусій останнім часом. Це питання і про чесноти, і про ефективність, і про необхідність контролю держави за такими "менеджерами", - пише Володимир Фесенко.

Журналіст і блогер Сергій Іванов вважає, що Наглядова рада "Нафтогазу" намагалась приховати факт мільйонних виплат правлінню (Коболєву, - ред.), щоб не виникли питання по виплаті таких бонусів у збитковий для компанії рік. "До того ж члени Ради також отримали по кілька мільйонів, і це вже нагадує конфлікт інтересів. Чекаю в коментарях ваші думки з цього приводу, а також "демократичну орду", яка завжди реагує на повідомлення зі словами "Нафтогаз" або "Коболєв" і час від часу розважає нас яскравими перформансами, які цілком ймовірно мають з вищезгаданими бонусами безпосередній зв'язок", - пише Іванов.

Водночас провідний аналітик BRDO Ігор Лавриненко зазначив, що публікація інформації про винагороди є одним з принципів OECD з корпоративного управління для державних компаній. "Найцікавіше в документі - про результативність: зіставлення цілей і отриманих результатів. Хто що робив, і що за це отримав. Для голови правління, крім основної мети - отримання прибутку і виплати дивідендів державі, включені додаткові індивідуальні цілі, наприклад, скорочення залежності країни від імпорту природного газу. За фактом, імпортна залежність країни по газу скорочувалася, але перш за все коштом скорочення споживання (з різних причин: енергозбереження та економічний спад). Але і зростання видобутку в "Нафтогазі" за останні роки не спостерігалося. Тобто, якщо на тлі падіння споживання падав і видобуток, то голова правління все одно ефективний і має право на бонуси?" - пише Ігор Лавриненко.