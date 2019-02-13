Уникальный дует Максаковой и Мизраха объединил политику и оперу

Максакова и Мизрах спели хит "Ніч яка місячна"

Украинская песня жива благодаря талантливым людям. Из поколения в поколение передаются традиции и музыкальные произведения, особенно это касается народных композиций. Народной считается и известная украинская песня "Ніч яка місячна". Хотя на самом деле авторы текста – писатель и театральный деятель Михаил Старицкий, а музыки – композиторы Андрей Волощенко и Василий Овчинников.

В этот раз за популяризацию украинской песни взялись оперная дива Мария Максакова и политический эксперт, продюсер Игорь Мизрах. Прозвучала композиция в уникальном исполнении и заиграла совершенно новыми красками. Чтобы перепеть ее как можно ярче, решили подыскать оригинальный подход. Дуэт подал классическое произведение в современной интерпретации.

"Романтика зазвучала по-новому, современно, глубоко и завораживающе", – так написали музыкальные критики.

Они отметили, что она "заиграла" снова за счет необычной аранжировки и непредсказуемого творческого тандема.

Свой результат дало оперное пение Марии Максаковой в сочетании с ритмичным речитативом Игоря Мизраха. Как отметил политический эксперт, такой стиль – совершенно для него новый, экспериментальный подход. Мизрах переживал, чтобы все получилось красиво, ведь речь шла о всеми любимом произведении. Кстати речитатив к песни он написал сам.

"Решил себя попробовать в новом жанре. Оперная Дива, мировая величина Мария Максакова предложила спеть дуэтом. А вот тут кульминация совместного проекта: Мария поет оперу, а я читаю стих. Украинская "народная" песня "Ніч яка місячна" зазвучала в совершенно новом исполнении. Записали ее на студии MAJOR MUSIC Сергея Жорова", – сказал Мизрах.

Как отметили исполнители, хотели подать свое видение украинской песни и таким образом сделать ее еще более популярной. Максакова, к слову, поет оригинальный текст стихотворения Старицкого, вставляя слово "Господи": "Ніч яка, Господи, місячна, зоряна…"

Песню можно послушать по ссылке.

У певицы из России Марии Максаковой свое особенное отношение к украинским песням, и в частности к этой композиции. После того, как в 2017 году убили ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, романтическая песня стала напоминанием о ее сильной любви.

Музыкальные критики оценили не только ее душевное исполнение, но и идеальный украинский язык с красивым произношением без акцента. Как отметила сама Максакова, все благодаря ее буковинским корням и любви к Украине, ведь она всегда казалась ей сказочным пространством, а теперь поразила гостеприимством и радушием.

Напомним, что ранее Мария Максакова призналась в сложных отношениях с мамой.