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"Всегда буду оставаться украинцем": Усик сделал громкое заявление об украинском языке

STYLERПерсона    28.12.2018 - 18:23
"Всегда буду оставаться украинцем": Усик сделал громкое заявление об украинском языке
Коллаж РБК-Украина

Пока боксер еще не готов разговаривать на украинском из-за несовершенства знания языка

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пообещал, что вскоре публично будет разговаривать на украинском языке. Об этом боксер рассказал в интервью "Експрес".

Спортсмен также признался, что в данное время не готов разговаривать на украинском языке, поскольку считает, что его язык еще не достаточно чист, а на суржике говорить он не хочет.

"Впрочем, обещаю, что вскоре буду публично говорить на украинском языке", - сказал Усик.

В Интервью боксер также признался, что ему поступали предложения поменять гражданство и выступать за чужие сборные от пяти стран, в том числе и от России.

Усик отметил, что даже не думал о таком, поскольку считает себя патриотом Украины.

"Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем", - сказал чемпион.

Напомним, что Усик претендует на звание лучшего боксера года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что Усик может дебютировать в супертяжелом весе в апреле в США.

Мы также сообщали о том, что Усика признали лучшим боксером мира по версии ESPN.

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