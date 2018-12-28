"Завжди буду залишатися українцем": Усик зробив гучну заяву про українську мову

Колаж РБК-Україна

Поки боксер ще не готовий розмовляти українською через недосконалість знання мови

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик пообіцяв, що незабаром буде публічно розмовляти українською мовою. Про це боксер розповів в інтерв'ю "Експрес".

Спортсмен також зізнався, що в даний час не готовий розмовляти українською мовою, оскільки вважає, що його мова ще не досить чиста, а суржиком розмовляти він не хоче.

"Втім, обіцяю, що незабаром буду публічно говорити українською мовою", - сказав Усик.

В Інтерв'ю боксер також зізнався, що йому надходили пропозиції змінити громадянство і виступати за чужі збірні від п'яти країн, у тому числі і від Росії.

Усик зазначив, що навіть не думав про таке, оскільки вважає себе патріотом України.

"Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди буду залишатися українцем", - сказав чемпіон.

Нагадаємо, що Усик претендує на звання кращого боксера року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Раніше повідомлялося, що Усик може дебютувати в суперважкій вазі у квітні в США.

Ми також повідомляли про те, що Усика визнали кращим боксером світу за версією ESPN.