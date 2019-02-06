Юлия Тимошенко поклонилась уникальной казачьей иконе

В Никополе глава "Батькивщины" поклонилась казачьей иконе Ставротека

В рамках большого предвыборного тура по Украине кандидат в президенты Юлия Тимошенко посетила краеведческий музей в Никополе, где находится уникальная казацкая икона Ставротека. Своими впечатлениями от неповторимой с точки зрения иконотворения православной достопримечательности лидер "Батькивщины" поделилась на личной странице в Facebook, передает пресс-служба партии.

"Сегодня я буквально застыла, в положительном впечатлении, перед иконой. Это нечто абсолютно уникальное", – отметила она.

Как пояснила Юлия Тимошенко, Ставротека изготовлена казацкими мастерами из серебра и золота на средства Войска Запорожского.

"Слово ставротека означает "Хранилище для Креста". Кипарисовый Крест – главный элемент иконы – был подарен Запорожской Сечи Иерусалимским патриархом в знак признания ее заслуг в защите православной веры. На праздник Покрова 14 октября 1747 года икону освятили. Ей исполнился 271 год", – сообщила глава партии.

Юлия Тимошенко (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Икона является уникальной православной достопримечательностью, ей нет аналогов в мире.

"Икона Ставротека является духовной ценностью украинского народа и его государства и не может измеряться никакими денежными эквивалентами. Я убеждена, что такие вещи – это не просто красивый и священный артефакт. Это уникальный оберег, который бережет Украину, бережет нацию, всех нас от горя и беды. Уже просто сам взгляд на Ставротеку наполняет тебя гордостью и дарит большую энергию для свершений", – подытожила кандидат в президенты.

Напомним, что Тимошенко начала предвыборный тур по украине.