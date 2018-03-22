Сакуры и красивые девушки: в Ужгороде сняли игривое видео для привлечения туристов

Ролик посвящен весне и красивому городу

С наступлением весны в Закарпатье решили привлечь еще больше туристов. В этот раз креативщики представили игривое видео, на котором показывают в ярких красках Ужгород, а также его прекрасных жительниц.

Ролик опубликовали на YouTube-канале "Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА".

"Цветения сакур в Ужгороде традиционно приходится на апрель, а при хорошей весне может продолжаться до майских выходных. Это восьмое чудо света можно наблюдать во всех туристических городах Закарпатья - земли, приближенной к небу. Рекомендуем посетить Ужгород и его аллею сакур, Хуст и его великолепное цветение, Мукачево, Виноградов и другие неповторимые композиции японской вишни в исполнении городов и городков самой западной области Украины", - сказано в описании к видео.

Видео: Сакуры на Закарпатье (YouTube)

Интересно, что на последних кадрах видео две девушки целуют уборщика, а на экране появляется слоган "Закарпатье – розовая мечта".

Как ранее сообщалось, Алена Лавренюк назвала знаковые места культурной столицы.

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