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"Не видим логики": экс-пленник боевиков рассказ, что думает о Путине

STYLERВойна    21.10.2018 - 10:12
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ученый считает, что Путин "болен"

Бывший пленник боевиков, ученый-религиовед Игорь Козловский признался, почему Владимир Путин "болен". Об этом он рассказал в интервью "Народной правде".

"Думаю, что это – болезнь. Можно увидеть логику человека, который придерживается определенных правил, здесь же мы не видим логики. Бессмысленно удерживать Донбасс", - сказал он.

Более того, утверждает Козловский, именно Путин стал причиной того, что Украина начала интенсивней сотрудничать с НАТО,

"Так Путин же и спровоцировал. Это же глупо! Не хотеть и спровоцировать втягивание Украины в НАТО! Все его действия — от Крыма до Донбасса — они еще больше приблизили НАТО, это ж можно было просчитать. Захват Крыма давно стоял на повестке дня у Путина, и они подло воспользовались ситуацией, когда Украина была максимально ослаблена. Это был повод. А причина – внутренняя. Это реваншистская идеология. Перед нами классический реваншист", - подчеркнул он.

Кстати, знаменитый российский певец, музыкант и бессменный фронтмен российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который раскритиковал российских музыкантов, участвующих в скандальном фестивале, записал новую песню. Она не совсем обычная, ведь ее текстом он высмеял президента РФ Владимира Путина после его скандального выступления на "Валдае".

Ранее Андрей Макаревич поддержал украинских музыкантов, которые отказались выступать на фестивале "Нашествие" в России.

Также Макаревич считает, что многие жители аннексированного Крыма несут ответственность за то, что произошло, так как они согласились на проведение незаконного референдума.

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