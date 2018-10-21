"Не бачимо логіки": екс-бранець бойовиків розповідь, що думає про Путіна

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчений вважає, що Путін "хворий"

Колишній бранець бойовиків, учений-релігієзнавець Ігор Козловський зізнався, чому Володимир Путін "хворий". Про це він розповів в інтерв'ю "Народній правді".

"Думаю, що це – хвороба. Можна побачити логіку людини, яка дотримується певних правил, тут же ми не бачимо логіки. Безглуздо утримувати Донбас", - сказав він.

Більше того, стверджує Козловський, саме Путін став причиною того, що Україна почала інтенсивніше співпрацювати з НАТО,

"Так Путін же ; й спровокував. Це ж нерозумно! Не хотіти і спровокувати втягування України в НАТО! Всі його дії — від Криму до Донбасу — вони ще більше наблизили НАТО, це ж можна було прорахувати. Захоплення Криму давно стояло на порядку денному у Путіна, і вони підло скористалися ситуацією, коли Україна була максимально ослаблена. Це був привід. А причина – внутрішня. Це реваншистська ідеологія. Перед нами класичний реваншист", - підкреслив він.

До речі, знаменитий російський співак, музикант і незмінний фронтмен російської рок-групи "Машина часу" Андрій Макаревич, який розкритикував російських музикантів, які беруть участь у скандальному фестивалі, записав нову пісню. Вона не зовсім звичайна, адже її текстом він висміяв президента РФ Володимира Путіна після його скандального виступу на "Валдаї".

Раніше Андрій Макаревич підтримав українських музикантів, які відмовилися виступати на фестивалі "Нашестя" в Росії.

Також Макаревич вважає, що багато жителі анексованого Криму несуть відповідальність за те, що сталося, так як вони погодилися на проведення незаконного референдуму.