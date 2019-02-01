Киборги подали в суд за обвинения в получении денег за поддержку Тимошенко

Они заявляют, что поддержка Юлии Тимошенко является их сознательным выбором

Представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Побратимы Украины", которые принимали участие в выдвижении Юлии Тимошенко в Президенты, подали судебный иск против военного, который в эфире одного из телеканалов обвинил их в получении денег в обмен на поддержку политика. Об этом сообщает INTV.

"Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко кандидатом на пост Президента является нашим сознательным выбором. Поэтому любые безосновательные обвинения о том, что мы таким образом "поправили свое финансовое положение", особенно от наших собратьев, являются крайне оскорбительными и порочат гордое звание Украинского Воина", - объяснили военные в открытом письме, которое продемонстрировали журналистам.



Иск об опровержении неправдивой информации о якобы полученном вознаграждении в 10 тысяч долларов подал председатель союза "Побратимы Украины", защитник Донецкого аэропорта, Киборг Михаил Миньо.



Открытое письмо подписали еще 10 его коллег.



Фото: intvua.com

Михаил Миньо присутствовал на Форуме Единения в Киеве, который состоялся 22 января в Киеве, и в рамках которого "Батькивщина" выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко в Президенты.



Во время своей речи Юлия Тимошенко пригласила всех военных, присутствующих в зале, и Киборгов в том числе, на сцену.



В своих выступлениях военные, в том числе Михаил Миньо, выразили свою поддержку Юлии Тимошенко, в частности, назвали ее "единственным политическим киборгом". Соответствующий фрагмент Форума доступен по ссылке.

Иск подан в Голосеевский районный суд столицы. Военные подчеркивают: в случае, если опровержение клеветы не поступит в ближайшее время, они будут требовать уголовной ответственности за распространение ложной информации.



"Будем подавать заявление, будет уголовное производство, я готов идти на допросы... Пусть доказывают свое мнение, но мы не переживаем, потому что мы честные солдаты, мы защищали свою страну", - пояснил председатель Союза "Побратимы Украины" Михаил Миньо.