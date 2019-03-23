На выборах 2019 Западная Украина будет избирать Порошенко, - Reuters

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

На выборах 2019 Порошенко будут поддерживать западные области Украины

Выборы 2019 состоятся уже 31 марта. На сегодняшний день на Западной Украине, где рейтинг Петра Порошенко остается относительно прочным, его противодействие России и защита армии, церкви и налаживания более тесных связей с Европой и Соединенными Штатами играют свою роль. Об этом говорится в статье авторитетного издания Reuters.

Агентство отмечает, что некоторые люди готовы принять любое разочарование, что касается неудачи Петра Порошенко завершить войну, поднять уровень жизни или тщательно бороться с коррупцией, потому что они считают его лучшим, чем альтернативы.

На выборах 2019 на карте стоит то, каким будет руководство страны на передовой конфронтации Запада с Россией, через пять лет после уличных протестов Майдана, которые свергли дружественного к России предшественника Порошенко, Виктора Януковича, а также после аннексии Крыма Россией.

"Западную Украину беспокоит больше всего вопрос сохранения государственности, поэтому здесь будут голосовать за Порошенко", - уверены журналисты.

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Напомним, недавно мольфары, экстрасенсы и астрологи назвали победителя выборов президента Украины. Многим этот прогноз показался неожиданным.