ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На выборах 2019 Западная Украина будет избирать Порошенко, - Reuters

STYLERВыборы 2019    23.03.2019 - 16:57
На выборах 2019 Западная Украина будет избирать Порошенко, - Reuters
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

На выборах 2019 Порошенко будут поддерживать западные области Украины

Выборы 2019 состоятся уже 31 марта. На сегодняшний день на Западной Украине, где рейтинг Петра Порошенко остается относительно прочным, его противодействие России и защита армии, церкви и налаживания более тесных связей с Европой и Соединенными Штатами играют свою роль. Об этом говорится в статье авторитетного издания Reuters.

Агентство отмечает, что некоторые люди готовы принять любое разочарование, что касается неудачи Петра Порошенко завершить войну, поднять уровень жизни или тщательно бороться с коррупцией, потому что они считают его лучшим, чем альтернативы.

На выборах 2019 на карте стоит то, каким будет руководство страны на передовой конфронтации Запада с Россией, через пять лет после уличных протестов Майдана, которые свергли дружественного к России предшественника Порошенко, Виктора Януковича, а также после аннексии Крыма Россией.

"Западную Украину беспокоит больше всего вопрос сохранения государственности, поэтому здесь будут голосовать за Порошенко", - уверены журналисты.

На выборах 2019 Западная Украина будет избирать Порошенко, - Reuters

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Напомним, недавно мольфары, экстрасенсы и астрологи назвали победителя выборов президента Украины. Многим этот прогноз показался неожиданным.

Порошенко: Бойко и Медведчук хотят посадить Украину на "газовую иглу" Порошенко стал на сторону Йованович в скандале с Луценко
Новости Украины Порошенко Петр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь