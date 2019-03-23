Экстрасенсы назвали победителя выборов президента: неожиданный прогноз

Выборы президента Украины (фото: ukraine2012.gov.ua)

Выборы 2019 выигрывает "хороший человек", уверены экстрасенсы

Выборы 2019, которые состоятся уже 31 марта, могут разочаровать многих украинцев. Более того, на следующий день после волеизъявления граждане будут иметь чувство, что их обманули. Об этом говорит астролог Елена Максимова.

По ее словам, голоса за кандидатов на выборах президента Украины будут сильно различаться. И, конечно, о том, что выборы пройдут в один тур, речи никакой не идет.

Это все связано с тем, что 31 марта - это не слишком удачная дата как для выборов, так и для многих кандидатов на пост главы государства. Но астролог уверена, что президентом Украины будет "ожидаемая личность", которая "хорошо ориентируется в закулисных интригах" и "имеет авторитетных друзей" не только в Украине, но и в других государствах.

При этом, говорит Максимова, победу на выборах 2019 получит "хороший человек", но "слабый лидер", за которого "будут работать другие политики".

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Еще одна знаменитая экстрасенс Джуна говорит, что очень важно для всей Украины, чтобы будущий президент получил поддержку людей.

"Важно, чтобы этот прирожденный лидер получил какую-то помощь от народа", - заявила Джуна.

А вот известная карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко уверена, что на выборах 2019 победит достойный кандидат, который не даст поводов гражданам для беспокойства и продолжит вести Украину в направлении Европы.

"Украину будут воспринимать в мире здоровой, качественной, интересной державой, которая несет счастье и мир на всей земле. А президентом станет действительно достойный человек", - отметила мольфарка и добавила, что после выборов наша страна будет процветать.

Кроме того, экстрасенс выразила уверенность, что и после 31 марта землю продавать не будут, а на страну ожидают "длинные реформы по здоровью".

Иллюстративное фото (УНИАН)

Напомним, другой мольфар Михаил Тодорив выразил уверенность, что в этом году произойдет рост благосостояния украинского народа, но он не имеет никакого отношения непосредственно к выборам 2019. То есть, президент не особенно поможет украинцам поднять уровень жизни, ибо "все в руках простых украинцев", которые "научились обходиться без политиков".