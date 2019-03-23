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Екстрасенси назвали переможця виборів президента: неочікуваний прогноз

STYLERЖиття    23.03.2019 - 10:05
Екстрасенси назвали переможця виборів президента: неочікуваний прогноз
Вибори президента України (фото: ukraine2012.gov.ua)

Вибори 2019 виграє "хороша людина", впевнені екстрасенси

Вибори 2019, які відбудуться уже 31 березня, можуть розчарувати багатьох українців. Більше того, наступного дня після волевиявлення громадяни матимуть відчуття, що їх обдурили. Про це каже астролог Олена Максимова.

За її словами, голоси за кандидатів на виборах президента України будуть сильно різнитися. І, звичайно, про те, що вибори пройдуть в один тур, мови ніякої не йде.

Це усе пов'язано з тим, що 31 березня - це не надто вдала дата як для виборів, так і для багатьох кандидатів на пост глави держави. Але астролог впевнена, що президентом України буде "очікувана особистість", яка "добре орієнтується в закулісних інтригах" і "має авторитетних друзів" не лише в Україні, а й у інших державах.

При цьому, говорить Максимова, перемогу на виборах 2019 отримає "хороша людина", та "слабкий лідер", за якого "будуть працювати інші політики".

Екстрасенси назвали переможця виборів президента: неочікуваний прогноз

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Ще одна знаменита екстрасенс Джуна каже, що дуже важливо для всієї України, щоб майбутній президент отримав підтримку людей.

"Важливо, щоб цей природжений лідер отримав якусь допомогу від народу", - заявила Джуна.

А от відома карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко впевнена, що на виборах 2019 переможе гідний кандидат, який не дасть приводів громадянам для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи.

"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка і додала, що після виборів наша країна буде процвітати.

Крім того, екстрасенс висловила впевненість, що й після 31 березня землю продавати не будуть, а на країну очікують "довгі реформи по здоров'ю".

Екстрасенси назвали переможця виборів президента: неочікуваний прогноз

Ілюстративне фото (УНІАН)

Нагадаємо, інший мольфар Михайло Тодорів висловив упевненість, що цього року відбудеться зростання добробуту українського народу, але воно не має ніякого відношення безпосередньо до виборів 2019. Тобто, президент не особливо допоможе українці підняти рівень життя, бо "все в руках простих українців", які "навчилися обходитися без політиків".

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