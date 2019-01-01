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"Хороша людина": астролог про наступного президента України

STYLERЖиття    01.01.2019 - 08:01
"Хороша людина": астролог про наступного президента України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Президентські вибори виграє "хороша людина", але "слабкий лідер"

Вибори президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, розчарують багатьох жителів нашої країни. Про це розповіла астролог Олена Максимова.

В інтерв'ю Gazeta.ua фахівець розповіла, що голоси за кандидатів сильно будуть різнитися, а вранці наступного після виборів дня багато українці прокинуться з відчуттям, що їх обдурили. Крім того, за словами експерта, вибори в один тур не пройдуть.

Все це, каже астролог, пов'язано з тим, що 31 березня - не дуже вдала дата - як для виборів, так і для багатьох кандидатів на пост глави держави. При цьому президентом стане "очікувана особистість", яка вже зараз "добре орієнтується в закулісних інтригах", розбирається в економіці, а також "має авторитетних друзів" в нашій країні та інших державах.

Але є одне але. Переможцем виборчих перегонів стане "хороша людина", та "слабкий лідер", за якого "будуть працювати інші політики".

&quot;Хороша людина&quot;: астролог про наступного президента України

Ілюстративне фото (УНІАН)

Також Максимова розповіла, якою бачить ситуацію на Донбасі. За її словами, в 2019 році наші військові "будуть у виграшній позиції, що б не сталося".

"Будь-який вчинок Росії по відношенню до нас буде на руку Україні. Підтримають європейські лідери і США. Не віддамо ворогові жодного метра рідної землі", - підсумувала астролог.

Раніше ми писали про те, що відома карпатська мольфарка Марія передбачила долю України.

Також нещодавно інша провісниця і цілителька Олена Стеценко розповіла, хто стане президентом України.

Ще одна відома провидиця Магдалена передбачила долю нашої країни в наступному році.

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