"Хороша людина": астролог про наступного президента України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Президентські вибори виграє "хороша людина", але "слабкий лідер"

Вибори президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, розчарують багатьох жителів нашої країни. Про це розповіла астролог Олена Максимова.

В інтерв'ю Gazeta.ua фахівець розповіла, що голоси за кандидатів сильно будуть різнитися, а вранці наступного після виборів дня багато українці прокинуться з відчуттям, що їх обдурили. Крім того, за словами експерта, вибори в один тур не пройдуть.

Все це, каже астролог, пов'язано з тим, що 31 березня - не дуже вдала дата - як для виборів, так і для багатьох кандидатів на пост глави держави. При цьому президентом стане "очікувана особистість", яка вже зараз "добре орієнтується в закулісних інтригах", розбирається в економіці, а також "має авторитетних друзів" в нашій країні та інших державах.

Але є одне але. Переможцем виборчих перегонів стане "хороша людина", та "слабкий лідер", за якого "будуть працювати інші політики".

Ілюстративне фото (УНІАН)

Також Максимова розповіла, якою бачить ситуацію на Донбасі. За її словами, в 2019 році наші військові "будуть у виграшній позиції, що б не сталося".

"Будь-який вчинок Росії по відношенню до нас буде на руку Україні. Підтримають європейські лідери і США. Не віддамо ворогові жодного метра рідної землі", - підсумувала астролог.

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