Мольфарка, которая предсказала войну с Россией, предрекла судьбу Украины

Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Предсказательница Мария рассказала о реформах, президенте, Донбассе и евроинтеграции

Известная мольфарка Мария, которая в 2012 году предсказала войну с Россией, рассказала, каким видит будущее Украины.

Так, по ее словам, в 2019 году на президентских выборах победит "светлый человек", а правительство возглавит "очень молодой премьер". Оба чиновники будут "достаточно мудрыми". Кроме того, гарант "найдет способ лавировать между востоком и западом".

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также Мария рассказала "Сегодня", что люди в Украине станут жить лучше. Ситуация на Донбассе может угомониться уже в конце 2019-го, так как с Россией будет найден компромисс. Но мольфарка имеет опасения, что к тому времени на востоке страны "произойдет одно побоище наподобие Дебальцевского котла".

Европа будет надежным партнером Украины. Но пока наше государство войдет в ЕС, это единения будет "совсем не таким, как сегодня".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Высказалась предсказательница и о реформах в Украине. Так, по ее мнению, медицинская реформа в следующем году закончена еще не будет. Но заработает другая реформа, благодаря которой "немало преступников будут отвечать перед судом за свои деяния и сядут в в'тюрьму".

"Но Украина станет хорошей для жизни непременно", - резюмировала Мария.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Напомним, что недавно другая карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины.

Раньше еще одна известная предсказательница Магдалена предсказала судьбу Украины в следующем году.

Также на днях было раскрыто пророчество о следующем президенте Украины.