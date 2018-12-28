Мольфарка, яка передбачила війну з Росією, передрікла долю України

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Провісниця Марія розповіла про реформи, президента, Донбас і євроінтеграцію

Відома мольфарка Марія, яка у 2012 році передбачила війну з Росією, розповіла, яким бачить майбутнє України.

Так, за її словами, у 2019 році на президентських виборах переможе "світла людина", а уряд очолить "дуже молодий прем'єр". Обидва можновладці будуть "досить мудрими". Крім того, гарант "знайде спосіб лавірувати між сходом і заходом".

Ілюстративне фото (УНІАН)

Також Марія розповіла "Сьогодні", що люди в Україні стануть жити краще. Ситуація на Донбасі може утихомиритися вже наприкінці 2019-го, так як з Росією буде знайдено компроміс. Та мольфарка має побоювання, що до того часу на сході країни "станеться одне побоїще на кшталт Дебальцевського котла".

Європа буде надійним партнером України. Та поки наша держава увійде до ЄС, це об'єднання буде "зовсім не тим, що сьогодні".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Висловилася провісниця і про реформи в Україні. Так, на її думку, медична реформа у наступному році закінчена ще не буде. Але запрацює інша реформа, завдяки якій "чимало злочинців відповідатимуть перед судом за свої діяння і сядуть у в'язницю".

"Але Україна стане хорошою для життя неодмінно", - резюмувала Марія.

Ілюстративне фото (УНИАН)

Нагадаємо, що нещодавно інша карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко розповіла, хто стане президентом України.

Раніше ще одна відома провісниця Магдалена передбачила долю України в наступному році.

Також днями було розкрите пророцтво про наступного президента України.