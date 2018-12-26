Мольфарка предсказала судьбу Украины в 2019 году

Иллюстративное фото (фото: РБК-Украина)

Ясновидящая рассказала, закончится ли война на Донбассе

В 2019 году жители Крыма поймут, что при Украине им жилось лучше, а война на Донбассе не прекратится, но во второй половине года значительно пойдет на спад. Такое предсказание сделала известная карпатская мольфарка Магдалена.

Также ясновидящая говорит, что наша страна медленно, но уверено будет ставать на ноги. В частности, уверена Магдалена, улучшатся социальная и экономическая сферы.

Кроме того, Магдалена уверена, что в 2019 году хозяин Кремля Владимир Путин не сможет так сильно, как сегодня, влиять на положение дел на востоке Украины. Правда, власть в стране-агрессоре не изменится.

Иллюстративное фото (ukraine2012.gov.ua)

Напомним, что недавно другая карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины.

Кстати, читайте о том, что Ванга и Нострадамус предсказали для Украины на 2019 год.

Добавим, что на днях астрологи рассказали украинцам о том, как привлечь удачу и богатство в 2019 году.

Ранее сельский фельдшер, которая умеет "видеть" будущее, предсказала, что украинцы, которые покинули родной дом в поисках лучшей судьбы, обязательно вернутся на родину. И произойдет это уже очень скоро.