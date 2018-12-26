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Мольфарка передбачила долю України в 2019 році: ви будете здивовані

STYLERЖиття    26.12.2018 - 06:11
Мольфарка передбачила долю України в 2019 році: ви будете здивовані
Ілюстративне фото (фото: РБК-Україна)

Ясновидиця розповіла, чи закінчиться війна на Донбасі

В 2019 році жителі Криму зрозуміють, що при Україні їм жилося краще, війна на Донбасі не припиниться, але у другій половині року значно піде на спад. Такий прогноз зробила відома карпатська мольфарка Магдалена.

Також ясновидиця говорить, що наша країна повільно, але впевнено буде ставати на ноги. Зокрема, впевнена Магдалена, покращаться соціальна і економічна сфери.

Крім того, Магдалена впевнена, що в 2019 році господар Кремля Володимир Путін не зможе так сильно, як сьогодні, впливати на положення справ на сході України. Щоправда, влада в країні-агресорі не зміниться.

Мольфарка передбачила долю України в 2019 році: ви будете здивовані

Ілюстративне фото (ukraine2012.gov.ua)

Нагадаємо, що нещодавно інша карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко розповіла, хто стане президентом України.

До речі, читайте про те, що Ванга і Нострадамус передбачили для України на 2019 рік.

Додамо, що днями астрологи розповіли українцям про те, як привернути удачу і багатство в 2019 році.

Раніше сільський фельдшер, яка вміє "бачити" майбутнє, передбачила, що українці, які залишили рідний дім у пошуках кращої долі, обов'язково повернуться на батьківщину. І відбудеться це вже дуже скоро.

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