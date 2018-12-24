Мольфарка рассказала, кто станет президентом Украины

Видео: YouTube/ТСН

На президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года, победит достойный человек, который не даст поводов украинцам для беспокойства и продолжит вести Украину в направлении Европы. Об этом сказала карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко в эфире ТСН.

Кроме того, по ее словам, в 2019 году Украину в мире будут воспринимать "интересной" страной.

"Украину будут воспринимать в мире здоровым, качественным, интересным государством, которое несет счастье и мир на всей земле. А президентом станет действительно достойный человек", - отметила мольфарка.

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Также она сказала, что украинская культура будет процветать в следующем году.

"У нас есть много мастеров, которые выйдут на передний план и будут себя показывать", - подчеркнула Стеценко.

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Не обошла стороной предсказательница и вопросов, которые волнуют многих. Так, по ее словам, государственную землю продавать в 2019-м не будут, а Украину ждут "долгие реформы по здоровью".

Напомним, что недавно астрологи рассказали украинцам о том, как привлечь удачу и богатство в 2019 году.

Ранее сельский фельдшер, которая умеет "видеть" будущее, предсказала, что украинцы, которые покинули родной дом в поисках лучшей судьбы, обязательно вернутся на родину.