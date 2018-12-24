Мольфарка розповіла, хто стане президентом України

Відео: YouTube/ТСН

На президентських виборах, які відбудуться в березні 2019 року, переможе гідна людина, яка не дасть приводів українцям для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи. Про це сказала карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко в ефірі ТСН.

Крім того, за її словами, в 2019 році Україну у світі будуть сприймати "цікавою" країною.

"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка.

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Також вона сказала, що українська культура буде процвітати в наступному році.

"У нас є багато майстрів, які вийдуть на передній план і будуть себе показувати", - підкреслила Стеценко.

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Не обійшла стороною провісниця і питання, які хвилюють багатьох. Так, за її словами, державну землю продавати в 2019-му не будуть, а на Україну чекають "довгі реформи по здоров'ю".

Нагадаємо, що нещодавно астрологи розповіли українцям про те, як привернути удачу і багатство в 2019 році.

Раніше сільський фельдшер, яка вміє "бачити" майбутнє, передбачила, що українці, які залишили рідний дім у пошуках кращої долі, обов'язково повернуться на батьківщину.