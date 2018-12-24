ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мольфарка розповіла, хто стане президентом України

STYLERЖиття    24.12.2018 - 09:55

Відео: YouTube/ТСН

На президентських виборах, які відбудуться в березні 2019 року, переможе гідна людина, яка не дасть приводів українцям для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи. Про це сказала карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко в ефірі ТСН.

Крім того, за її словами, в 2019 році Україну у світі будуть сприймати "цікавою" країною.

"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка.

Мольфарка розповіла, хто стане президентом України

Скріншот

Також вона сказала, що українська культура буде процвітати в наступному році.

"У нас є багато майстрів, які вийдуть на передній план і будуть себе показувати", - підкреслила Стеценко.

Мольфарка розповіла, хто стане президентом України

Скріншот

Не обійшла стороною провісниця і питання, які хвилюють багатьох. Так, за її словами, державну землю продавати в 2019-му не будуть, а на Україну чекають "довгі реформи по здоров'ю".

Нагадаємо, що нещодавно астрологи розповіли українцям про те, як привернути удачу і багатство в 2019 році.

Раніше сільський фельдшер, яка вміє "бачити" майбутнє, передбачила, що українці, які залишили рідний дім у пошуках кращої долі, обов'язково повернуться на батьківщину.

Шлюби і хвилюючі зустрічі: любовний гороскоп на 2019 рік Порошенко з імовірністю в 99% піде на вибори, - джерела
Новини України предсказанияПрезидент
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся