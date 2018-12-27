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Розкрито пророцтво про наступного президента України

STYLERЖиття    27.12.2018 - 14:37
Розкрито пророцтво про наступного президента України
Колаж РБК-Україна

Деякі передбачення знаменитої Джуни стосуються України та її майбутнього президента

На виборах президента України в 2019 році переможе чесна людина, яка буде дотримуватися своїх обіцянок. Про це йдеться в розкритому пророцтві знаменитої провісниці і екстрасенса Джуни.

У своєму прогнозі на наступний рік вона каже, що дуже важливо для всієї України, щоб майбутній гарант отримав підтримку людей.

"Важливо, щоб цей природжений лідер отримав якусь допомогу від народу", - говорила Джуна.

За її словами, різні олігархи і можновладці всіляко будуть заважати майбутньому главі держави, намагаючись "спотворити його спроби і кинути його у в'язницю".

"Можна сказати, що доля всієї країни буде залежати в першу чергу від простих людей", - сказала ясновидиця.

Розкрито пророцтво про наступного президента України

Ілюстративне фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Також провісниця розповіла про те, що чекає Росію.

"Скоро вона зруйнується і буде поділена на чотири частини", - сказала Джуна.

Станеться це не в 2019-му, але після цього в Україні "настане мир і спокій, і вона почне розквітати знову".

Розкрито пророцтво про наступного президента України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, що нещодавно карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко розповіла, хто стане президентом України.

Раніше інша відома мольфарка Магдалена передбачила долю України в наступному році.

Також не так давно були розшифровані містичні передбачення відомої болгарської ясновидиці Ванги на 2019 рік.

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