Раскрыто пророчество о следующем президенте Украины

Коллаж РБК-Украина

Некоторые предсказания знаменитой Джуны касаются Украины и ее будущего президента

На выборах президента Украины в 2019 году победит честный человек, который будет придерживаться своих всех обещаний. Об этом говорится в раскрытом пророчестве знаменитой предсказательницы и экстрасенса Джуны.

В своем предсказании на следующий год она говорит, что очень важно для всей Украины, чтобы будущий гарант получил поддержку людей.

"Важно, чтобы этот прирожденный лидер получил какую-то помощь от народа", - говорила Джуна.

По ее словам, разные олигархи и власть имущие всячески будут мешать будущему главе государства, пытаясь "изуродовать его попытки и бросить его в тюрьму".

"Поэтому можно сказать, что судьба всей страны будет зависеть в первую очередь от простых людей", - сказала ясновидящая.

Иллюстративное фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Также предсказательница рассказала о том, что ждет Россию.

"Скоро она рухнет и будет поделена на четыре части", - сказала Джуна.

Произойдет это не в 2019-м, но после этого в Украине "наступит мир и покой и она начнет расцветать снова".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, что недавно карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины.

Ранее другая известная мольфарка Магдалена предсказала судьбу Украины в следующем году.

Также не так давно были расшифрованы мистические предсказания известной болгарской ясновидящей Ванги на 2019 год.