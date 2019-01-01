"Хороший человек": астролог о следующем президенте Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Президентские выборы выиграет "хороший человек", но "слабый лидер"

Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, разочаруют многих жителей нашей страны. Об этом рассказала известный астролог Елена Максимова.

В интервью Gazeta.ua специалист рассказала, что голоса за кандидатов сильно разделяться, а утром следующего после выборов дня многие украинцы проснутся с ощущением, что их обманули. Кроме того, по словам эксперта, выборы в один тур не пройдут.

Все это, говорит астролог, связано с тем, что 31 марта - не очень удачная дата - как для выборов, так и для многих кандидатов на пост главы государства. При этом президентом станет "ожидаемая личность", которая уже сейчас "хорошо ориентируется в закулисных интригах", разбирается в экономике, а также "имеет авторитетных друзей" в нашей стране и других государствах.

Но есть одно но. Победителем предвыборной гонки станет "хороший человек", но "слабый лидер", за которого "будут работать другие политики".

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также Максимова рассказала, какой видит ситуацию на Донбассе. По ее словам, в 2019 году наши военные "будут в выигрышной позиции, что бы ни произошло".

"Любой поступок России по отношению к нам будет на руку Украине. Поддержат европейские лидеры и США. Не отдадим врагу ни одного метра родной земли", - резюмировала астролог.

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