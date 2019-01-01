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"Хороший человек": астролог о следующем президенте Украины

STYLERЖизнь    01.01.2019 - 08:01
"Хороший человек": астролог о следующем президенте Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Президентские выборы выиграет "хороший человек", но "слабый лидер"

Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, разочаруют многих жителей нашей страны. Об этом рассказала известный астролог Елена Максимова.

В интервью Gazeta.ua специалист рассказала, что голоса за кандидатов сильно разделяться, а утром следующего после выборов дня многие украинцы проснутся с ощущением, что их обманули. Кроме того, по словам эксперта, выборы в один тур не пройдут.

Все это, говорит астролог, связано с тем, что 31 марта - не очень удачная дата - как для выборов, так и для многих кандидатов на пост главы государства. При этом президентом станет "ожидаемая личность", которая уже сейчас "хорошо ориентируется в закулисных интригах", разбирается в экономике, а также "имеет авторитетных друзей" в нашей стране и других государствах.

Но есть одно но. Победителем предвыборной гонки станет "хороший человек", но "слабый лидер", за которого "будут работать другие политики".

&quot;Хороший человек&quot;: астролог о следующем президенте Украины

Иллюстративное фото (УНИАН)

Также Максимова рассказала, какой видит ситуацию на Донбассе. По ее словам, в 2019 году наши военные "будут в выигрышной позиции, что бы ни произошло".

"Любой поступок России по отношению к нам будет на руку Украине. Поддержат европейские лидеры и США. Не отдадим врагу ни одного метра родной земли", - резюмировала астролог.

Ранее мы писали о том, что известная карпатская мольфарка Мария предрекла судьбу Украины.

Также недавно другая предсказательница и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины.

Еще одна известная ясновидящая  Магдалена предсказала судьбу нашей страны в следующем году.

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