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Мольфар рассказал, что ждет Украину после выборов

STYLERВыборы 2019    19.03.2019 - 14:08
Мольфар рассказал, что ждет Украину после выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы президента Украины не повлияют негативно на жизнь людей

Выборы президента Украины 2019, которые пройдут уже 31 марта, повлекут за собой изменения в стране. Так, по словам мольфара Михаила Тодорива, жизнь украинцев пойдет на поправку.

Ясновидящий уверен, что уже летом жители нашей страны почувствуют улучшение. Причем, это касается всех сфер: и культурной, и социальной, и экономической. 

Но есть одно "но". Пан Михаил уверен, что рост благосостояния народа не имеет никакого отношения непосредственно к главе государства. То есть, кто бы не стал президентом, говорит мольфар, он не особо поможет украинцы поднять уровень жизни. По словам ясновидящего, "все в руках простых украинцев", которые "научился обходиться без политиков".

"И мы справимся", - подчеркнул он, добавив, что украинцы заявят о себе всему миру в конце весны-начале лета, а также осенью.

Мольфар рассказал, что ждет Украину после выборов

Выборы президента Украины (фото: УНИАН)

А вот известный астролог Влад Росс говорит, что в конце 2019-го может разразиться мировой финансовый кризис, который затронет и нашу страну.

"С одной стороны, это благоприятный год для Украины, но с другой - экономика Украины очень зависит от положения дел в других странах", - считает он.

При этом и Росс и Тодорив в один голос говорят, что война на Донбассе в этом году не закончится. По словам астролога боевые действия на востоке страны стихнут лишь к 2021 году. А мольфар отмечает, что "мира не следует ждать еще около трех лет", но уверяет, что Донецк и Луганск уже в обозримом будущем "вернутся в лоно соборной Украины".

Ранее мы писали о том, что известная карпатская мольфарка Мария предсказала судьбу нашей страны и отметила, что на президентских выборах победит "светлый человек".

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