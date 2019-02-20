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Зеленский - лидер симпатий интернет-пользователей: опрос ТNS

STYLERВыборы 2019    20.02.2019 - 18:14
Зеленский - лидер симпатий интернет-пользователей: опрос ТNS
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

34% украинцев хотели бы поработать вместе с Владимиром Зеленским

Украинское представительство компании ТNS, которая является одним из лидеров маркетинговых исследований в мире, опросила интернет-пользователей относительно их отношения к политикам. Согласно этим данным, по всем показателям лидирует Владимир Зеленский, опережая традиционных политиков и представителей шоу-бизнеса, пишет ТСН.

Респонденты связывают с ним не только улучшение жизни в стране, но и хотели бы организовать совместное предприятие, доверили бы ему строить собственный дом и воспитывать своих детей.

Так, 33% опрошенных считают, что художественный руководитель студии "Квартал 95" способен улучшить жизнь в Украине. В январе таких было 24%. Среди молодежи такого мнения придерживаются 44% респондентов. Второе место со значительным отставанием занял Петр Порошенко (17%).

34% опрошенных хотели бы организовать с Владимиром Зеленским совместное предприятие или поработать вместе. По 18% респондентов доверили бы ему строительство собственного дома и управление финансами с целью их сохранения и приумножения. 25% респондентов считают Зеленского хорошим воспитателем для своих детей, а 16% опрошенных доверили бы ему уход за больными родственниками.

По данным опроса, уровень поддержки Владимира Зеленского во всех вопросах вырос по сравнению с январем.

Целевая аудитория опроса - женщины и мужчины 18-55 лет, городское население Украины (кроме Крыма и зоны ООС). Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Напомним, по данным февральского исследования от Киевского международного института социологии, на президентских выборах за Владимира Зеленского готовы проголосовать почти 28% тех, кто определился и пойдет на участки.

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