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Пешком и под обстрелами: видео с беженцами в Херсонской области шокирует до слез

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Херсонская область, Пятница 15 июля 2022 13:18
Пешком и под обстрелами: видео с беженцами в Херсонской области шокирует до слез Херсонцы уходят пешком под обстрелами от оккупантов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Военный ВСУ и фотограф Владимир Янович показал, как жители Херсонской области бегут из-под обстрелов по сельской дороге. Кто-то идет пешком, кто-то на велосипеде, у многих нет с собой вещей.

Видео Владимир Янович опубликовал на своей странице в Facebook.

"Жители Херсонской области, рискуя жизнь, идут пешком в сторону Кривого Рога. Херсонцы нередко оставляют свои дома пешком, на велосипедах, с пустыми руками, чтобы их не цепляли оккупанты. Идут через поля, рискуя жизнью под российскими обстрелами", - сказано в сообщении.

На кадрах видео, которое снято с высоты птичьего полета, видно, что люди идут пешком много километров, без вещей. Стариков и немощных везут по проселочной дороге на колясках и тележках.

У некоторых людей в руках небольшие свертки - с личными вещами. Люди оставляют за спиной абсолютно все, чтобы спасти самое важное - человеческую жизнь.

Владимир Янович рассказал, что буквально через полчаса после съемки этого видео, дорога подверглась артобстрелу российскими солдатами. Из-за обстрела загорелись поля.

Также военный отметил, что на видео запечатлены жители одного небольшого села. Они до последнего не хотели уходить из своих домов. Транспорта, чтобы их вывезти нет и все дороги постоянно и прицельно обстреливаются.

А вот так горят поля в Херсонской области из-за постоянных вражеских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно количество освобожденных сел и городов в Херсонской области.

А также мы рассказывали о том, как сейчас выглядит оккупированная Арабатская Стрелка.

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