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Пішки і під обстрілами: відео з біженцями в Херсонській області шокує до сліз

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Херсонська область, П'ятниця 15 липня 2022 13:18
Пішки і під обстрілами: відео з біженцями в Херсонській області шокує до сліз Херсонці йдуть пішки під обстрілами від окупантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Військовий ЗСУ і фотограф Володимир Янович показав, як жителі Херсонської області тікають з-під обстрілів по сільській дорозі. Хтось йде пішки, хтось на велосипеді, у багатьох немає з собою речей.

Відео Володимир Янович опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Жителі Херсонської області, ризикуючи життя, йдуть пішки в бік Кривого Рогу. Херсонці нерідко залишають свої будинки пішки, на велосипедах, з порожніми руками, щоб їх не чіпляли окупанти. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами", - сказано в повідомленні.

На кадрах відео, яке знято з висоти пташиного польоту, видно, що люди йдуть пішки багато кілометрів, без речей. Старих і немічних везуть по путівці на візках і візках.

У деяких людей в руках невеликі згортки - з особистими речами. Люди залишають за спиною абсолютно все, щоб врятувати найважливіше - людське життя.

Володимир Янович розповів, що буквально через пів години після зйомки цього відео, дорога попала під артобстріл російськими солдатами. Через обстріл загорілися поля.

Також військовий зазначив, що на відео відображені жителі одного невеликого села. Вони до останнього не хотіли йти зі своїх будинків. Транспорту, щоб їх вивезти немає і всі дороги постійно і прицільно обстрілюються.

А ось так горять поля в Херсонській області через постійні ворожі обстріли.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо кількість звільнених сіл і міст в Херсонській області.

А також ми розповідали про те, як зараз виглядає окупована Арабатська стрілка.

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