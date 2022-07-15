Пішки і під обстрілами: відео з біженцями в Херсонській області шокує до сліз

Військовий ЗСУ і фотограф Володимир Янович показав, як жителі Херсонської області тікають з-під обстрілів по сільській дорозі. Хтось йде пішки, хтось на велосипеді, у багатьох немає з собою речей.

"Жителі Херсонської області, ризикуючи життя, йдуть пішки в бік Кривого Рогу. Херсонці нерідко залишають свої будинки пішки, на велосипедах, з порожніми руками, щоб їх не чіпляли окупанти. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами", - сказано в повідомленні.

На кадрах відео, яке знято з висоти пташиного польоту, видно, що люди йдуть пішки багато кілометрів, без речей. Старих і немічних везуть по путівці на візках і візках.

У деяких людей в руках невеликі згортки - з особистими речами. Люди залишають за спиною абсолютно все, щоб врятувати найважливіше - людське життя.

Володимир Янович розповів, що буквально через пів години після зйомки цього відео, дорога попала під артобстріл російськими солдатами. Через обстріл загорілися поля.

Також військовий зазначив, що на відео відображені жителі одного невеликого села. Вони до останнього не хотіли йти зі своїх будинків. Транспорту, щоб їх вивезти немає і всі дороги постійно і прицільно обстрілюються.

А ось так горять поля в Херсонській області через постійні ворожі обстріли.