Эти 2 магических слова кардинально изменят твою жизнь!

Два секретных слова, о которых ты узнаешь, можно применять ежедневно

Слова имеют силу. Убеждения, которые руководят тобой, влияют на все происходящее в жизни. Если ты опасаешься худшего и постоянно об этом думаешь, так и происходит, замечал? И наоборот - если день начался бодро, активно, с позитивного настроя и замечательных мыслей, он так и продолжится.

Проверь. Ты увидишь, как все изменится!

Есть сильная психологическая техника, которая приравнивается к магии. Ты можешь влиять на реальность, в которой существуешь, достаточно только выбрать правильную установку. Все невероятно просто…

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Магические слова

Два секретных слова, о которых ты узнаешь, можно применять ежедневно. Мы и так часто это делаем, сами того не осознавая, но если подойти к вопросу осмысленно, результат будет совсем иным. Начни практиковать это упражнение и спустя две недели проследи, какие перемены произошли с тобой.

Говори "Позволяю!", если думаешь о позитивных событиях, и "Отменяю!", если тебя тревожат неприятные мысли. Произноси то, о чем мечтаешь, вслух, и в конце добавляй "Позволяю!". Эта техника поможет тебе следить за собой, более осознанно относиться к жизни и каждый день маленькими шажками приближаться к заветной цели.

Иллюстративное фото (brainum.ru)

Добавив предложение: "Все препятствия отменяю", ты еще больше усилишь эффект от произнесенного.

Самовнушение - мощная практика, и люди, делающие так в повседневной жизни, достигают многого. Умение обращать внимание на свои действия и слова ведет к осознанию происходящего и тренировке силы воли.

Попробуй провести эту интересную практику, особенно полезна она будет неуверенным в себе людям. Ответственность за свою жизнь несешь только ты, будь внимателен к тому, что делаешь, и думай о хорошем. Это неизбежно приведет тебя к счастью!

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