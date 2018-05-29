Ці 2 магічних слова кардинально змінять твоє життя!

Два секретних слова, про які ти дізнаєшся, можна застосовувати щодня

Слова мають силу. Переконання, які керують тобою, впливають на все, що відбувається в житті. Якщо ти боїшся гіршого і постійно про це думаєш, що так і відбувається, помічав? І навпаки - якщо день почався бадьоро, активно, з позитивного настрою і чудових думок, так він і продовжиться.

Перевір. Ти побачиш, як все зміниться!

Є сильна психологічна техніка, яка прирівнюється до магії. Ти можеш впливати на реальність, в якій існуєш, достатньо тільки вибрати правильну установку. Все неймовірно просто...

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Магічні слова

Два секретних слова, про які ти дізнаєшся, можна застосовувати щодня. Ми і так часто це робимо, самі того не усвідомлюючи, але якщо підійти до питання осмислено, результат буде зовсім іншим. Почни практикувати цю вправу і через два тижні простеж, які зміни відбулися з тобою.

Говори "Дозволяю!", якщо думаєш про позитивні події, і "Відміняю!", якщо тебе турбують неприємні думки. Говори те, про що мрієш, вголос, і в кінці додавай "Дозволяю!". Ця техніка допоможе тобі стежити за собою, більш свідомо ставитися до життя і кожен день маленькими кроками наближатися до заповітної мети.

Ілюстративне фото (brainum.ru)

Додавши речення: "Всі перешкоди скасовую", ти ще більше підсилиш ефект від сказаного.

Самонавіювання - потужна практика, і люди, які роблять так у повсякденному житті, досягають багато чого. Вміння звертати увагу на свої дії і слова веде до усвідомлення того, що відбувається і тренування сили волі.

Спробуй провести цю цікаву практику, особливо корисна вона буде невпевненим у собі людям. Відповідальність за своє життя несеш тільки ти, будь уважним до того, що робиш, і думай про хороше. Це неминуче приведе тебе до щастя!

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