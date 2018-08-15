8 признаков менингита. Это обязан знать каждый родитель!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как распознать у ребенка менингит - читайте в нашем материале

Менингит это заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Этому заболеванию чаще всего подвержены именно дети, поэтому родителям стоит знать, как распознать у ребенка менингит.

Непредсказуемая лихорадка

Если вашего ребенка лихорадит, он жалуется на дрожь и на холод - стоит задуматься, а не менингит ли это. Главной причиной подобного явления является высокая температура. Но чтобы точно понять менингит ли это, обратите внимание и на другую симптоматику.

Признак менингита - непредсказуемая лихорадка

Мигрень

При менингите человек чувствует адскую головную боль, при этом локализация боли распространяется также на шею пациента. У новорожденных детей в данном случае появляется некая выпуклость в области родничка.

Признак менингита (фото: pixabay.com)

Нарушение зрения

При менингите сфокусировать зрение становится безумно сложно, картинка словно двоится.

Признак менингита (фото: pixabay.com)

Тошнота, рвота, боль в области живота

При заболевании менингитом, ребенок теряет аппетит, его тошнит, а также может наблюдаться боль в области живота или даже рвота.

Признак менингита (фото: pixabay.com)

Чувствительность к свету

Больной менингитом очень остро реагирует на яркий свет, у него слезятся глаза и возникает головная боль.

Признак менингита (фото: pixabay.com)

Повышенный тонус шейной мускулатуры

Во время болезни больной находится в определенной позе: лежа на боку с запрокинутой головой и согнутыми коленями. При этом разогнуть шею у него чаще всего не получается.

Признак менингита - повышенный тонус шейной мускулатуры

Невозможность разогнуть в коленном суставе ногу

При заболевании менингитом, ребенок не может разогнут ноги, которые сгибаются в коленях. Данное явление назвали верхним синдромом Брудзинского.

Признак менингита (фото: pixabay.com)

Сыпь

Если у ребенка появилась своеобразная сыпь на теле - еще один из признаков менингита.

Признак менингита (фото: Wikimedia Commons)

Такую сыпь от обычной можно отличить при помощи простого теста: при помощи прозрачного стеклянного стакана, надавите на место с сыпью, чтобы кожа в пораженном месте побелела. Если при этих манипуляциях побледнела и сыпь - это не менингит. Если же сыпь все также ярко видна - стоит обратится к врачу.

Это обязан знать каждый родитель

Что делать?

Если вы обнаружили у своего ребенка симптомы менингита - срочно вызывайте скорую, а до ее прибытия оставьте больного в покое. Обязательно расскажите прибывшему врачу скорой помощи о симптомах, которые вы обнаружили.

Видео: РБК-Украина