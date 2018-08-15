8 ознак менінгіту. Це повинні знати всі батьки!

Як розпізнати у дитини менінгіт - читайте в нашому матеріалі
Менінгіт це захворювання, яке вражає головний і спинний мозок. До цього захворювання найчастіше схильні саме діти, тому батькам варто знати, як розпізнати у дитини менінгіт.
Непередбачувана лихоманка
Якщо вашу дитину лихоманить, вона скаржиться на тремтіння і на холод - варто задуматися, а чи не менінгіт це. Головною причиною такого явища є висока температура. Але щоб точно зрозуміти менінгіт це чи ні, зверніть увагу і на іншу симптоматику.
Ознака менінгіту - непередбачувана лихоманка
Мігрень
При менінгіті людина відчуває нестерпний головний біль, при цьому локалізація болю поширюється також на шию пацієнта. У новонароджених дітей в даному випадку з'являється опуклість в області тім'ячка.
Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)
Порушення зору
При менінгіті сфокусувати зір стає шалено складно, картинка немов двоїться.
Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)
Нудота, блювання, біль в області живота
При захворюванні менінгітом, дитина втрачає апетит, її нудить, а також може спостерігатися біль в області живота або навіть блювання.
Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)
Чутливість до світла
Хворий на менінгіт дуже гостро реагує на яскраве світло, у нього сльозяться очі і виникає головний біль.
Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)
Підвищений тонус шийної мускулатури
Під час хвороби хворий знаходиться в певній позі: лежачи на боці з закинутою головою і зігнутими колінами. При цьому розігнути шию у нього найчастіше не виходить.
Ознака менінгіту - підвищений тонус шийної мускулатури
Неможливість розігнути ноги в колінному суглобі ногу
При захворюванні менінгітом, дитина не може разогнут ноги в колінах. Дане явище назвали верхнім синдромом Брудзинського.
Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)
Висип
Якщо у дитини з'явилася своєрідна висип на тілі - ще одна з ознак менінгіту.
Ознака менінгіту (фото: Wikimedia Commons)
Такий висип від звичайної можна відрізнити за допомогою простого тесту: за допомогою прозорого скляного стакана, натисніть на місце з висипом, щоб шкіра в ураженому місці побіліла. Якщо при цих маніпуляціях зблід і висип - це не менінгіт. Якщо ж висип все так самр яскраво видно - варто звернутися до лікаря.
Це повинен знати кожен батько
Що робити?
Якщо ви виявили у своєї дитини симптоми менінгіту - терміново викликайте "швидку", а до її прибуття залиште хворого в спокої. Обов'язково розкажіть лікарям швидкої допомоги про симптоми, які ви виявили.
Відео: РБК-Україна