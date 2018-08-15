8 ознак менінгіту. Це повинні знати всі батьки!

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Як розпізнати у дитини менінгіт - читайте в нашому матеріалі

Менінгіт це захворювання, яке вражає головний і спинний мозок. До цього захворювання найчастіше схильні саме діти, тому батькам варто знати, як розпізнати у дитини менінгіт.

Непередбачувана лихоманка

Якщо вашу дитину лихоманить, вона скаржиться на тремтіння і на холод - варто задуматися, а чи не менінгіт це. Головною причиною такого явища є висока температура. Але щоб точно зрозуміти менінгіт це чи ні, зверніть увагу і на іншу симптоматику.

Ознака менінгіту - непередбачувана лихоманка

Мігрень

При менінгіті людина відчуває нестерпний головний біль, при цьому локалізація болю поширюється також на шию пацієнта. У новонароджених дітей в даному випадку з'являється опуклість в області тім'ячка.

Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)

Порушення зору

При менінгіті сфокусувати зір стає шалено складно, картинка немов двоїться.

Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)

Нудота, блювання, біль в області живота

При захворюванні менінгітом, дитина втрачає апетит, її нудить, а також може спостерігатися біль в області живота або навіть блювання.

Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)

Чутливість до світла

Хворий на менінгіт дуже гостро реагує на яскраве світло, у нього сльозяться очі і виникає головний біль.

Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)

Підвищений тонус шийної мускулатури

Під час хвороби хворий знаходиться в певній позі: лежачи на боці з закинутою головою і зігнутими колінами. При цьому розігнути шию у нього найчастіше не виходить.

Ознака менінгіту - підвищений тонус шийної мускулатури

Неможливість розігнути ноги в колінному суглобі ногу

При захворюванні менінгітом, дитина не може разогнут ноги в колінах. Дане явище назвали верхнім синдромом Брудзинського.

Ознака менінгіту (фото: pixabay.com)

Висип

Якщо у дитини з'явилася своєрідна висип на тілі - ще одна з ознак менінгіту.

Ознака менінгіту (фото: Wikimedia Commons)

Такий висип від звичайної можна відрізнити за допомогою простого тесту: за допомогою прозорого скляного стакана, натисніть на місце з висипом, щоб шкіра в ураженому місці побіліла. Якщо при цих маніпуляціях зблід і висип - це не менінгіт. Якщо ж висип все так самр яскраво видно - варто звернутися до лікаря.

Це повинен знати кожен батько

Що робити?

Якщо ви виявили у своєї дитини симптоми менінгіту - терміново викликайте "швидку", а до її прибуття залиште хворого в спокої. Обов'язково розкажіть лікарям швидкої допомоги про симптоми, які ви виявили.

Відео: РБК-Україна