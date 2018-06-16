"Берегите зубы": Уляна Супрун рассказала, как сохранить красивую улыбку

И. о. министра здравоохранения назвала причины и последствия неправильного ухода за ротовой полостью
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, почему появляется повышенная чувствительность зубов, и как можно избавиться от этого явления. Она считает, что несвоевременное посещение врача, грубое механическое воздействие и сладкая пища способствуют усугублению ситуации. Более подробно Уляна Супрун рассказала о сохранении здоровой улыбки в социальной сети Facebook.
И. о. министра считает, что повышенная чувствительность распространенное явление, которое может являться признаком заболевания или неправильного ухода. Супрун рассказала, что Ukrainian Academy of Periodontology рассказала о причинах возникновения повышенной чувствительности. Эксперты считают, что явление вызывается следующим рядом факторов:
И. о. министра здравоохранения считает, что существует всего 4 варианта лечения:
"В домашних условиях рекомендуется использовать пасты с содержанием нитрата калия, обязательным является применение зубной щетки с мягкими или экстрамягкими ворсинками, или же электрической щетки. Откажитесь или минимизируйте употребления кислых продуктов, газированных напитков, продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако помните, что эти советы не заменят консультаций со стоматологом. Берегите свои зубы и они вам обеспечат не только много-много улыбок, но и сладостей", – подытожила Уляна Супрун.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun
Напомним, что недавно Уляна Супрун рассказала, что лицензии врачам будет выдавать специальный совет при Минздраве.
Видео: video.rbc.ua