"Берегите зубы": Уляна Супрун рассказала, как сохранить красивую улыбку

И. о. министра здравоохранения назвала причины и последствия неправильного ухода за ротовой полостью

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, почему появляется повышенная чувствительность зубов, и как можно избавиться от этого явления. Она считает, что несвоевременное посещение врача, грубое механическое воздействие и сладкая пища способствуют усугублению ситуации. Более подробно Уляна Супрун рассказала о сохранении здоровой улыбки в социальной сети Facebook.

И. о. министра считает, что повышенная чувствительность распространенное явление, которое может являться признаком заболевания или неправильного ухода. Супрун рассказала, что Ukrainian Academy of Periodontology рассказала о причинах возникновения повышенной чувствительности. Эксперты считают, что явление вызывается следующим рядом факторов:

кариес;

излом зуба;

изношенность пломб;

заболевания десен;

изношенность эмали зуба;

обнажение корня зуба;

использование жесткой зубной щетки и неправильная техника чистки;

чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей;

агрессивное отбеливание зубов.

И. о. министра здравоохранения считает, что существует всего 4 варианта лечения:

Использование зубных паст для снятия чувствительности. Обратите внимание, что паста будет эффективной только для "чистых" зубов после удаления бактерий. Гель с фтором для укрепления эмали зубов. Реставрация или коронки для устранения причин повышенной чувствительности. Лечение корневых каналов.

"В домашних условиях рекомендуется использовать пасты с содержанием нитрата калия, обязательным является применение зубной щетки с мягкими или экстрамягкими ворсинками, или же электрической щетки. Откажитесь или минимизируйте употребления кислых продуктов, газированных напитков, продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако помните, что эти советы не заменят консультаций со стоматологом. Берегите свои зубы и они вам обеспечат не только много-много улыбок, но и сладостей", – подытожила Уляна Супрун.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что недавно Уляна Супрун рассказала, что лицензии врачам будет выдавать специальный совет при Минздраве.

Видео: video.rbc.ua