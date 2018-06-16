Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Берегите зубы": Уляна Супрун рассказала, как сохранить красивую улыбку

STYLERКрасота и Здоровье        16.06.2018 - 12:00
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

И. о. министра здравоохранения назвала причины и последствия неправильного ухода за ротовой полостью

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, почему появляется повышенная чувствительность зубов, и как можно избавиться от этого явления. Она считает, что несвоевременное посещение врача, грубое механическое воздействие и сладкая пища способствуют усугублению ситуации. Более подробно Уляна Супрун рассказала о сохранении здоровой улыбки в социальной сети Facebook.

И. о. министра считает, что повышенная чувствительность распространенное явление, которое может являться признаком заболевания или неправильного ухода. Супрун рассказала, что Ukrainian Academy of Periodontology рассказала о причинах возникновения повышенной чувствительности. Эксперты считают, что явление вызывается следующим рядом факторов:

  • кариес;
  • излом зуба;
  • изношенность пломб;
  • заболевания десен;
  • изношенность эмали зуба;
  • обнажение корня зуба;
  • использование жесткой зубной щетки и неправильная техника чистки;
  • чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей;
  • агрессивное отбеливание зубов.

И. о. министра здравоохранения считает, что существует всего 4 варианта лечения:

  1. Использование зубных паст для снятия чувствительности. Обратите внимание, что паста будет эффективной только для "чистых" зубов после удаления бактерий.
  2. Гель с фтором для укрепления эмали зубов.
  3. Реставрация или коронки для устранения причин повышенной чувствительности.
  4. Лечение корневых каналов.

"В домашних условиях рекомендуется использовать пасты с содержанием нитрата калия, обязательным является применение зубной щетки с мягкими или экстрамягкими ворсинками, или же электрической щетки. Откажитесь или минимизируйте употребления кислых продуктов, газированных напитков, продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако помните, что эти советы не заменят консультаций со стоматологом. Берегите свои зубы и они вам обеспечат не только много-много улыбок, но и сладостей", – подытожила Уляна Супрун.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что недавно Уляна Супрун рассказала, что лицензии врачам будет выдавать специальный совет при Минздраве.

Видео: video.rbc.ua

"Мир отказался от детдомов": Супрун призвала усыновлять детей из интернатов "Плохая идея": Супрун развенчала три популярных мифа о здоровом питании
Теги: здоровье, красота, Уляна Супрун
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь