"Бережіть зуби": Уляна Супрун розповіла, як зберегти гарну посмішку

В. о. міністра охорони здоров'я назвала причини і наслідки неправильного догляду за ротовою порожниною

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, чому з'являється підвищена чутливість зубів, і як можна позбутися цього явища. Вона вважає, що несвоєчасне відвідування лікаря, грубий механічний вплив і солодка їжа сприяють погіршенню ситуації. Більш детально Уляна Супрун розповіла про збереження здорової посмішки в соціальній мережі Facebook.

В. о. міністра вважає, що підвищена чутливість поширене явище, яке може бути ознакою захворювання або неправильного догляду за зубами. Супрун розповіла, що Ukrainian Academy of Periodontology розповіла про причини виникнення підвищеної чутливості. Експерти вважають, що явище викликається наступним рядом факторів:

карієс;

злам зуба;

зношеність пломб;

захворювання ясен;

зношеність емалі зуба;

оголення кореня зуба;

використання жорсткої зубної щітки і неправильна техніка чищення;

надмірне споживання кислих продуктів, газованих напоїв і солодощів;

агресивне відбілювання зубів.

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що існує всього 4 варіанти лікування:

Використання зубних паст для зняття чутливості. Зверніть увагу, що паста буде ефективною тільки для "чистих" зубів після видалення бактерій. Гель з фтором для зміцнення емалі зубів. Реставрація або коронки для усунення причин підвищеної чутливості. Лікування кореневих каналів.

"У домашніх умовах рекомендується використовувати пасти з вмістом нітрату калію, обов'язковим є застосування зубної щітки з м'якими або екстрам’якими ворсинками, або ж електричної щітки. Відмовтесь або мінімізуйте вживання кислих продуктів, газованих напоїв, продуктів із високим вмістом вуглеводів. Проте пам'ятайте, що ці поради не замінять консультацій зі стоматологом. Бережіть свої зуби та вони вам забезпечать не лише багато-багато усмішок, а й смаколиків", – підсумувала Уляна Супрун.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун розповіла, що ліцензії лікарям буде видавати спеціальний рада при Моз.

Відео: video.rbc.ua