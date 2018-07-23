Как безвредно отбелить зубы за 4 часа: найден новый способ

Зубы (фото: pixabay.com)

Теперь каждый сможет вернуть своим зубам естественный белый цвет без вреда для здоровья

Из-за частого употребления кофе, чая или табака, а также в результате приема некоторых лекарств или из-за болезней зубы со временем теряют свой естественный белый цвет. Чтобы бороться с этой проблемой, применяют как инвазивные методы (например, использование виниров), так и неинвазивные методы, связанные с очисткой зуба от загрязнений с помощью химической обработки. Во втором случае чаще всего используют препараты на основе перекиси водорода или некоторых других пероксидов. Процедура отбеливания в этом случае позволяет восстановить белый цвет зубов, но не слишком полезна для здоровья: это сказывается в первую очередь на прочности зубной эмали и чувствительности зубов, а также может провоцировать заболевания зубов и десен.

Но недавно, пишет издание N+1, китайские химики из Наньчанского университета разработали новый способ неинвазивного отбеливания зубов. И главная его фишка в том, что он абсолютно безопасный!

Зубы "до" и "после" (фото: pixabay.com)

Для этих целей ученые предложили использовать наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина. При облучении синим светом в течение четырех часов частицы возвращают зубам белый цвет, при этом, в отличие от препаратов на основе перекиси водорода, такая обработка не приводит к разрушению зубной эмали.

Зуб слева подвергался обработке частицами оксида титана в полидофаминовой оболочке в течение 0, 0,5, 1, 2, 3 и 4 часов. Зуб справа не подвергался никакой обработке и приведен для сравнения (фото: nplus1.ru)

Оказалось, что предложенные частицы обладают не меньшим отбеливающим эффектом, чем перекись водорода, и при этом не приводят к повреждениям зубной эмали. В случае использования перекиси начинается процесс деминерализации, в результате чего эмаль приобретает выраженную гексагональную структуру, однако при использовании наночастиц оксида титана никаких разрушений эмали не наблюдалось. Кроме того, эти частицы были проверены и на цитотоксичность по отношению к клеткам печени, почек, селезенки и легких мыши, а также фибробластам человека. Никаких следов токсичности у этих частиц обнаружено не было.

Белые зубы (giphy.com)

Результаты исследования показывают, что для отбеливания зубов такие частицы могут применяться уже сейчас. Кроме того, наночастицы оксида титана также обладают антибактериальным действием и в будущем могут использоваться, например, для стерилизации и обеззараживания ран.

Ранее Styler писал о том, что в зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент.

Видео: РБК-Украина