Як безпечно відбілити зуби за 4 години: знайдено новий спосіб

Зуби (фото: pixabay.com)

Тепер кожен зможе повернути своїм зубам природний білий колір без шкоди для здоров'я

Через часте вживання кави, чаю або тютюну, а також в результаті прийому деяких ліків або через хворобу зуби з часом втрачають свій природний колір білий. Щоб боротися з цією проблемою, застосовують як інвазивні методи (наприклад, використання вінірів), так і неінвазивні методи, пов'язані з очищенням зуба від забруднень за допомогою хімічної обробки. У другому випадку найчастіше використовують препарати на основі перекису водню або деяких інших пероксидів. Процедура відбілювання в цьому випадку дозволяє відновити білий колір зубів, але не дуже корисна для здоров'я: це позначається в першу чергу на міцності зубної емалі і чутливості зубів, а також може провокувати захворювання зубів і ясен.

Але нещодавно, пише видання N+1, китайські хіміки з Наньчанського університету розробили новий спосіб неінвазивного відбілювання зубів. І головна його фішка в тому, що він абсолютно безпечний!

Зуби "до" і "після" (фото: pixabay.com)

Для цих цілей вчені запропонували використовувати наночастинки діоксиду титану, покриті шаром полідофаміну. При опроміненні синім світлом протягом чотирьох годин частинки повертають зубам білий колір, при цьому, на відміну від препаратів на основі перекису водню, така обробка не призводить до руйнування зубної емалі.

Зуб зліва піддавався обробці частинками оксиду титану в полідофаміновій оболонці протягом 0, 0,5, 1, 2, 3 і 4 годин. Зуб справа не піддавався жодній обробці і наведено для порівняння (фото: nplus1.ru)

Виявилося, що запропоновані частинки володіють не меншим відбілюючим ефектом, ніж перекис водню, і при цьому не призводять до пошкоджень зубної емалі. У разі використання перекису починається процес демінералізації, в результаті чого емаль набуває виражену гексагональну структуру, однак при використанні наночасток оксиду титану ніяких руйнувань емалі не спостерігалося. Крім того, ці частинки були перевірені і на цитотоксичність по відношенню до клітин печінки, нирок, селезінки та легенів миші, а також фібробластях людини. Ніяких слідів токсичності у цих частинок виявлено не було.

Білі зуби (giphy.com)

Результати дослідження показують, що для відбілювання зубів такі частинки можуть застосовуватися вже зараз. Крім того, наночастинки оксиду титану також мають антибактеріальну дію і в майбутньому можуть використовуватися, наприклад, для стерилізації та знезараження ран.

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Відео: РБК-Україна