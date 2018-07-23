"Бомба замедленного действия": Супрун рассказала о вреде сладкого

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра охраны здоровья посоветовала, какое сладкое употреблять

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала, чем опасно чрезмерное употребление сахара. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун предупредила, что желание полакомиться чем-то сладким после ужина, может привести к риску развития диабета и многих других смертельных заболеваний.

"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и повредить вашему здоровью. Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых их видов рака", - написала Супрун.

Она отметила, что употребление сахара в составе обычных продуктов, таких, как фрукты, овощи и молочные продукты, необходимо организму для насыщения энергией.

"Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки", - отметила и. о. министра.

Уляна Супрун объяснила, что опасен тот сахар, который добавляют в продукты для того, чтобы сделать их слаще.

"Большую опасность для здоровья имеют добавлены сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладких газированных напитков, ароматизированных йогуртов и большинства десертов - пирожных, тортов и печенья", - рассказала Супрун и сообщила, сколько нужно организму свободного сахара по данным ВОЗ.

"ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек). Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно", - отметила Супрун.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Для тех, кто не может отказаться от сладкого, и. о. министра охраны здоровья дала несколько рекомендаций.

"1.Готовьте собственные десерты. Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными приложенными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные приложения, например, сухофрукты или орехи.

2. Контролируйте порции и количество сладкого. Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

3. Сразу четко определяйте порцию. Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно оставить в покое уже начатую пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезную альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом", - советует Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун рассказала украинцам о симптомах смертельной болезни.

Видео: video.rbc.ua