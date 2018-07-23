"Бомба уповільненої дії": Супрун розповіла про шкоду солодощів

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра охорони здоров'я порадила, яке солодке вживати

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чим загрожує надмірне вживання цукру. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун попередила, що бажання поласувати чимось солодким після вечері, може призвести до ризику розвитку діабету і багатьох інших смертельних захворювань.

"З'їсти щось солодке - досить поширена примха після вечері. І якщо таке бажання виникає у вас постійно - будьте обережні, адже надмірна кількість цукру в раціоні може спрацювати як бомба сповільненої дії і зашкодити вашому здоров'ю. Комбінації цукру, білого борошна, масла і транс-жирів можна назвати своєрідним "діабетом на тарілці". Крім того, дослідження пов'язують ці інгредієнти з високими ризиками появи серцево-судинних хвороб, ожиріння, карієсу, хвороб печінки і деяких видів раку", - написала Супрун.

Вона зазначила, що вживання цукру в складі звичайних продуктів, таких як фрукти, овочі та молочні продукти, необхідно для насичення організму енергією.

"Звичайно, ми споживаємо цукор у складі звичайних продуктів, в основному містять вуглеводи. У натуральному вигляді цукор містять фрукти, овочі, зернові та молочні продукти. У їх складі він в основному існує у формі фруктози і лактози. Для організму вони важливі, адже наше тіло перетворює ці продукти повільно, а цукор в них забезпечує стійкої енергією наші клітини", - зазначила в. о. міністра.

Уляна Супрун пояснила, що небезпечний той цукор, який додають у продукти для того, щоб зробити їх солодше.

"Велику небезпеку для здоров'я мають додано цукру, тобто ті, які штучно додають в продукти, щоб зробити їх смачніше. Наприклад, у солодких газованих напоїв, ароматизованих йогуртів та більшості десертів - тістечок, тортів і печива", - розповіла Супрун повідомила, скільки потрібно організму вільного цукру за даними ВООЗ.

"ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають в середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) - до 50 г на добу (10 чайних ложок). Якщо ви активні протягом дня, і в цілому розумно споживати солодощі - ризики для здоров'я кардинально зменшуються. Однак не варто забувати, що цукор в смачних десертах - це в основному "порожні" калорії, які не принесуть вам ніякої користі. Тому краще зменшити кількість таких продуктів у своєму раціоні наскільки це можливо", - зазначила Супрун.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Для тих, хто не може відмовитися від солодкого, в. о. міністра охорони здоров'я дала кілька рекомендацій.

"1.Готуйте власні десерти. Солодощі з магазину зазвичай перенасичені шкідливими доданими цукрами і іншими домішками, тому при можливості готуйте десерт вдома. Таким чином ви зможете використовувати менше масла і цукру, або ж додати до десерту більш корисні додатки, наприклад, сухофрукти або горіхи.

2. Контролюйте порції і кількість солодкого. Часто обмеження на улюблені продукти породжують ще більше бажання їх отримати. Тому рекомендації їсти десерт всього один раз в тиждень або в особливих випадках дуже часто не спрацьовують. Замість цього краще контролюйте розмір порції.

3. Відразу чітко визначайте порцію. Цей спосіб часто вартує великої кількості зусиль, адже здається важко залишити в спокої вже розпочату пачку печива. Відберіть невелику кількість і перед тим, як почати їсти, просто відкладіть подалі всі залишки.

Пам'ятайте, найбезпечніший спосіб споживати солодке - вибрати найбільш корисну альтернативу. Чорний шоколад, горіхи, мед і сухофрукти можуть замінити шкідливі тістечка з кремом", - радить Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: video.rbc.ua