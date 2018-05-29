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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток: появились фото

STYLERКрасота и Здоровье        29.05.2018 - 16:38
Фото: freeimages.com/cris_aphi
Фото: freeimages.com/cris_aphi

Новый продукт можно приобрести только в одной стране

Американская компания Coca-Cola, которая производит безалкогольные напитки, впервые за 125 лет существования выпустила алкогольный напиток. Новый продукт появился исключительно в магазинах Японии в понедельник, 28 мая. Об этом сообщает ВВС.

Напиток представлен только с лимонным вкусом. Содержание спирта от 3% до 7%.

По данным издания, во время создания напитка ориентировались на молодых потребителей, особенно на женщин.

Фото: cocacola.co.jp

Традиционно рецепт продукта компания держит в строгой тайне.

Фото: cocacola.co.jp

Фото: cocacola.co.jp

Представители Coca-Cola сообщили, что алкогольные напитки пока планируют выпускать только в Японии. Напиток произведен в рамках сегмента Chu-hi (shochu highball), которые реализуют на рынке как альтернативу пиву. Продукт стал очень популярным среди женщин.

Фото: bbc.com

В ноябре аналитик Wells Fargo Бонни Херцог сказала, что Coca-Cola может выйти на рынок алкогольных напитков "в премиальных сегментах рынка, таких как крафтовые напитки для взрослых".

Японские компании по производству алкогольных напитков Kirin, Suntory и Asahi производят различные виды Chu-hi и продолжают экспериментировать с его вкусом. Самые распространенные ароматизаторы в подобных напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.

Ранее сообщалось, что в Японии Coca-Cola выпустила на рынок первый алкогольный напиток.

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Теги: coca-cola, бренд
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