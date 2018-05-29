Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток: появились фото

Новый продукт можно приобрести только в одной стране
Американская компания Coca-Cola, которая производит безалкогольные напитки, впервые за 125 лет существования выпустила алкогольный напиток. Новый продукт появился исключительно в магазинах Японии в понедельник, 28 мая. Об этом сообщает ВВС.
Напиток представлен только с лимонным вкусом. Содержание спирта от 3% до 7%.
По данным издания, во время создания напитка ориентировались на молодых потребителей, особенно на женщин.
Фото: cocacola.co.jp
Традиционно рецепт продукта компания держит в строгой тайне.
Фото: cocacola.co.jp
Фото: cocacola.co.jp
Представители Coca-Cola сообщили, что алкогольные напитки пока планируют выпускать только в Японии. Напиток произведен в рамках сегмента Chu-hi (shochu highball), которые реализуют на рынке как альтернативу пиву. Продукт стал очень популярным среди женщин.
Фото: bbc.com
В ноябре аналитик Wells Fargo Бонни Херцог сказала, что Coca-Cola может выйти на рынок алкогольных напитков "в премиальных сегментах рынка, таких как крафтовые напитки для взрослых".
Японские компании по производству алкогольных напитков Kirin, Suntory и Asahi производят различные виды Chu-hi и продолжают экспериментировать с его вкусом. Самые распространенные ароматизаторы в подобных напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.
Ранее сообщалось, что в Японии Coca-Cola выпустила на рынок первый алкогольный напиток.
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