Coca-Cola вперше випустила алкогольний напій: з'явилися фото

Новий продукт можна придбати лише в одній країні

Американська компанія Coca-Cola, яка виробляє безалкогольні напої, вперше за 125 років існування випустила алкогольний напій. Новий продукт з'явився виключно в магазинах Японії у понеділок, 28 травня. Про це повідомляє ВВС.

Напій представлений лише з лимонним смаком. Вміст спирту від 3% до 7%.

За даними видання, під час створення напою орієнтувалися на молодих споживачів, особливо на жінок.

Фото: cocacola.co.jp

Традиційно рецепт продукту компанія тримає у суворій таємниці.

Фото: cocacola.co.jp

Фото: cocacola.co.jp

Представники Coca-Cola повідомили, що алкогольні напої поки планують випускати лише в Японії. Напій вироблений в рамках сегменту Chu-hi (shochu highball), які реалізують на ринку як альтернативу пиву. Продукт став дуже популярним серед жінок.

Фото: bbc.com

У листопаді аналітик Wells Fargo Бонні Херцог сказала, що Coca-Cola може вийти на ринок алкогольних напоїв "у преміальних сегментах ринку, таких як крафтові напої для дорослих".

Японські компанії з виробництва алкогольних напоїв Kirin, Suntory та Asahi виробляють різні види Chu-hi та продовжують експериментувати з його смаком. Найпоширеніші ароматизатори в подібних напоях - цитрусові, наприклад, грейпфрут або лимон.

Раніше повідомлялося, що у Японії Coca-Cola випустила на ринок перший алкогольний напій.

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