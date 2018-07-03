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Это стоит усилий: Супрун рассказала, как сохранить глаза здоровыми

STYLERКрасота и Здоровье        03.07.2018 - 17:01
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И.о министра дала простые советы

И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун дала рекомендации украинцам о том, как сохранить здоровье глаз. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отмечает, что в современном мире практически каждый житель Украины много времени проводит возле экранов различных гаджетов.

"Когда в течение дня мы видим в основном экраны гаджетов - стоит серьезно задуматься о здоровье глаз. Ведь даже если вы не замечаете симптомов ухудшения зрения, это не свидетельствует, что все в порядке", - написала и. о. министра охраны здоровья.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Она дала простые рекомендации, которые помогут сохранить зрение здоровым.

"1. Отвлекайтесь от экранов. Смартфоны, планшеты и компьютеры держат наши глаза в постоянном напряжении, а это способствует компьютерному зрительному синдрому (Сomputer Vision Syndrome, CVS), который проявляется в общем ухудшении зрения, сухости и покраснении глаз. Чтобы защитить глаза, возьмите себе за правило регулярно делать перерывы и упражнения. 

 2. Защищайте глаза от солнечных лучей. Солнцезащитные очки нужны не только как стильный аксессуар. Правильно подобранные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей помогут сохранить ваше зрение. Воздействие ультрафиолета может привести к жжению и повреждениям глаз, и увеличивает риски появления катаракты.

3. Поддерживайте зрение правильным питанием. Продукты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, а также помогут защитить ваше зрение. Оптимальная диета содержит минимальное потребление насыщенных жиров и соли, употребление умеренного количества жирных белков, включая орехи, семена и бобовые, а также большое количество свежих овощей, фруктов и цельного зерна.

4. Следите за общим состоянием здоровья. Хронические проблемы со здоровьем могут негативно влиять на ваше зрение. Если у вас есть диабет или повышенное артериальное давление, регулярно проверяйте зрение.

5. Регулярно проверяйте зрение. Регулярные осмотры нужны не только людям, у которых были ранее обнаружены проблемы. Комплексная расширенная диагностика поможет выявить заболевания, которые проходят бессимптомно. Для каждого количество визитов к врачу индивидуальна. Обычно это раз в 1-2 года. Определить необходимое количество посещений для вас поможет ваш врач, в зависимости от семейной истории заболеваний глаз и особенностей вашего организма и образа жизни.

6. Совершенствуйте свои ежедневные привычки. Физические нагрузки, отказ от курения, здоровый сон и уменьшение стресса - помогут сохранить ваше зрение. Помните, что беречь зрение сложнее, чем его потерять. Но однозначно это стоит усилий", - дала свои рекомендации Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств.

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