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Це варте зусиль: Супрун розповіла, як зберегти очі здоровими

STYLERКраса і здоров'я        03.07.2018 - 17:01
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о міністра дала прості поради

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала рекомендації українцям про те, як зберегти здоров'я очей. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун зазначає, що в сучасному світі практично кожен житель України багато часу проводить біля екранів різних гаджетів.

"Коли протягом дня ми бачимо в основному екрани гаджетів - варто серйозно задуматися про здоров'я очей. Адже навіть якщо ви не помічаєте симптомів погіршення зору, це не свідчить, що все в порядку", - написала в. о. міністра охорони здоров'я.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Вона дала прості рекомендації, які допоможуть зберегти зір здоровим.

"1. Відволікайтеся від екранів. Смартфони, планшети та комп'ютери тримають наші очі в постійній напрузі, а це сприяє комп'ютерному зоровому синдрому (Computer Vision Syndrome, CVS), який проявляється в загальному погіршенні зору, сухості і почервонінні очей. Щоб захистити очі, візьміть собі за правило регулярно робити перерви і вправи.

2. Захищайте очі від сонячних променів. Сонцезахисні окуляри потрібні не тільки як стильний аксесуар. Правильно підібрані окуляри з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетових променів допоможуть зберегти ваш зір. Вплив ультрафіолету може призвести до паління і пошкоджень очей, і збільшує ризики появи катаракти.

3. Підтримуйте зір правильним харчуванням. Продукти, які покращують роботу серцево-судинної системи, а також допоможуть захистити ваш зір. Оптимальна дієта містить мінімальне споживання насичених жирів і солі, споживання помірної кількості жирних білків, включаючи горіхи, насіння і боби, а також велику кількість свіжих овочів, фруктів і цільного зерна.

4. Слідкуйте за загальним станом здоров'я. Хронічні проблеми зі здоров'ям можуть негативно впливати на ваш зір. Якщо у вас є діабет або підвищений артеріальний тиск, регулярно перевіряйте зір.

5. Регулярно перевіряйте зір. Регулярні огляди потрібні не тільки людям, у яких були раніше виявлені проблеми. Комплексна розширена діагностика допоможе виявити захворювання, які проходять безсимптомно. Для кожного кількість візитів до лікаря індивідуальна. Зазвичай це раз в 1-2 роки. Визначити необхідну кількість відвідувань для вас допоможе ваш лікар, залежно від сімейної історії захворювань очей і особливостей вашого організму і способу життя.

6. Вдосконалюйте свої щоденні звички. Фізичні навантаження, відмова від куріння, здоровий сон і зменшення стресу - допоможуть зберегти ваш зір. Пам'ятайте, що берегти зір складніше, чим його втратити. Але однозначно це варто зусиль", - дала свої рекомендації Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Уляна Супрун розповіла, як убезпечити себе від підробок при купівлі ліків.

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Теги: здоров'я, Уляна Супрун
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Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
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