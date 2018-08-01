Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась быстрым и полезным рецептом бананового мороженого

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Рецепт фитнес-тренера и диетолога состоит всего из трех пунктов

Популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко побаловала своих instagram-подписчиков новым полезным рецептом. И главное — быстрым. Так, Анита по пунктам расписала, как приготовить в домашних условиях вкусный и легкий десерт — необычное банановое мороженое. При этом отмечается, что новый рецепт был разработан диетологом.

Отметим, что в комментарии STYLER диетолог Оксана Скиталинская объяснила, почему не следует отказываться от бананов, ведь они содержат ценный компонент — клетчатку. Более того, в сочетании с другими фруктами употребление бананов может покрыть суточную потребность в глюкозе.

Анита Луценко рассказала, как быстро приготовить необычный десерт из банана (фото: instagram.com/anitasporty)

Для приготовления бананового мороженого вам понадобятся следующие ингредиенты:

банан - 1 шт

кокосовое молоко (или кокосовые сливки не больше 20%) - 50 мл

ягоды - 100 г

кунжут - 10 г (1 ч.л.)

Этапы приготовления:

За день положить очищенный от кожуры банан в морозильную камеру; В день десерта, достать банан, пюрировать в блендере вместе с молоком/сливками; Выложить в пиалу и добавить ягоды, посыпать кунжутом.

"Выставляйте, как у вас получилось, с тегом #анита_мороженное. Ну и конечно фантазия вам в помощь", - призывает Анита Луценко.

Кстати, до этого Луценко поделилась рецептом "для ленивых". Так, фитнес-тренер пошагово рассказала, как приготовить полезный чечевичный суп. Интересно, что этот суп подойдет как тем, кто худеет, так и тем, кто не любит "заморачиваться" диетами и морить себя голодом.

И к слову, не спешите "с головой" садиться на диету. Украинский диетолог Светлана Фус рассказала, какие ошибки люди часто совершают, когда хотят быстро похудеть.

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