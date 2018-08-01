Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась быстрым и полезным рецептом бананового мороженого

Рецепт фитнес-тренера и диетолога состоит всего из трех пунктов
Популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко побаловала своих instagram-подписчиков новым полезным рецептом. И главное — быстрым. Так, Анита по пунктам расписала, как приготовить в домашних условиях вкусный и легкий десерт — необычное банановое мороженое. При этом отмечается, что новый рецепт был разработан диетологом.
Отметим, что в комментарии STYLER диетолог Оксана Скиталинская объяснила, почему не следует отказываться от бананов, ведь они содержат ценный компонент — клетчатку. Более того, в сочетании с другими фруктами употребление бананов может покрыть суточную потребность в глюкозе.
Анита Луценко рассказала, как быстро приготовить необычный десерт из банана (фото: instagram.com/anitasporty)
Для приготовления бананового мороженого вам понадобятся следующие ингредиенты:
Этапы приготовления:
"Выставляйте, как у вас получилось, с тегом #анита_мороженное. Ну и конечно фантазия вам в помощь", - призывает Анита Луценко.
Кстати, до этого Луценко поделилась рецептом "для ленивых". Так, фитнес-тренер пошагово рассказала, как приготовить полезный чечевичный суп. Интересно, что этот суп подойдет как тем, кто худеет, так и тем, кто не любит "заморачиваться" диетами и морить себя голодом.
И к слову, не спешите "с головой" садиться на диету. Украинский диетолог Светлана Фус рассказала, какие ошибки люди часто совершают, когда хотят быстро похудеть.
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