"Главное начинать именно сейчас": Уляна Супрун рассказала, как продлить себе жизнь

Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун сообщила, что может увеличить жизнь человека

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что одна здоровая привычка может продлить жизнь на два года.

"Просто представьте, что, например, ежедневная физическая активность на протяжении 30 минут, не просто сделает вас здоровым, а и продлит жизнь", - написала Супрун в публикации.

Сообщается, что ученые выяснили этот факт после исследования среди 120 тысяч человек на протяжении 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и выявили пять здоровых привычек, которые действуют как чудодейственные таблетки, которые предотвращают все болезни.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

В список здоровых привычек входят уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ от алкоголя – или хотя бы умеренное его употребление.

"Люди, которые имели хотя бы одну из них – жили в среднем на 2 года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в средне на 12-14 лет дольше!" – сказала Супрун.

Также она добавила, что люди, которые не придерживались здоровых привычек, намного чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

"И это результаты не одного исследования. Ученые постоянно находят доказательства связи между соблюдением здоровых привычек и длительностью и качеством жизни человека. Чтобы вести здоровый образ жизни, надо много терпения и дисциплины. Но не обязательно делать все сразу, и с понедельника кардинально менять стиль жизни. Это как менять старую систему: нужны время и выдержка на последовательную и эффективную трансформацию", - сообщила и.о. министра охраны здоровья.

Она посоветовала начать с какой-то одной привычки, которая вам больше нравится. Например, можно начать правильно питаться или выйти на легкую пробежку.

"Главное начинать именно сейччас, а не откладывать на будущее!" - добавила Супрун.

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