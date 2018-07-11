"Головне починати саме зараз": Уляна Супрун розповіла, як продовжити собі життя

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун повідомила, що може збільшити життя людини

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook, що одна здорова звичка може продовжити життя на два роки.

"Просто уявіть, що, наприклад, щоденна фізична активність протягом 30 хвилин, не просто зробить вас здоровими, а й продовжить життя", - написала Супрун публікації.

Повідомляється, що вчені з'ясували цей факт після дослідження серед 120 тисяч осіб протягом 30 років. Вони зібрали інформацію з національних опитувань США серед пацієнтів і виявили п'ять здорових звичок, які діють як чудодійні таблетки, які запобігають всі хвороби.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

В список здорових звичок входять рівень фізичної активності (30 хвилин в день), нормальна вага, відмова від куріння і відмова від алкоголю – або хоча б помірне його вживання.

"Люди, які мали хоча б одну з них - жили в середньому на 2 роки довше. А ті, хто дотримувався всіх цих звичок регулярно, жили в середньому на 12-14 років довше!" – сказала Супрун.

Також вона додала, що люди, які не дотримувались здорових звичок, набагато частіше вмирали від серцево-судинних захворювань і раку.

"І це результати не одного дослідження. Науковці постійно знаходять докази зв‘язку між дотриманням здорових звичок та тривалістю і якістю життя людини. Щоб вести здоровий спосіб життя, треба багато терпіння та дисципліни. Але не обов’язково робити все одразу, та з понеділка кардинально змінювати стиль життя. Це як змінювати стару систему: потрібні час та витримка на послідовну та ефективну трансформацію", - повідомила в. о. міністра охорони здоров'я.

Вона порадила почати з якоїсь однієї звички, яка вам більше подобається. Наприклад, можна почати правильно харчуватися або вийти на легку пробіжку.

"Головне розпочинати саме зараз, а не відкладати на майбутнє" - додала Супрун.

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